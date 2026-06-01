Vancouver: una ciudad que no se detiene en su transformación sostenible

Volver a Vancouver tras tres años junto a mi hijo mayor Francisco Suárez Armenta “Pancho”, cerrando un ciclo importante de su vida universitaria graduándose en negocios, finanzas y con una concentración en sostenibilidad me permite, a través de las diversas experiencias que les compartiré en esta columna, confirmar lo que pocas ciudades defienden con hechos: la sostenibilidad no es discurso ni campaña. Es política pública de largo plazo integrada a la vida cotidiana, la planeación urbana y la competitividad económica de la ciudad.

Graduación UBC

Durante el discurso de los estudiantes graduados***, un mensaje me dejó gratamente sorprendido; su generación, la “Clase UBC del 2026”, deja a sus compañeros, ciudad y al planeta:

Reconocimiento de que el campus está situado en una zona ancestral indígena de la región, “Musqueam” y respeto por la naturaleza que les mostró “Kip the Coyote”, dejando una estatua en su honor.

y respeto por la naturaleza que les mostró “Kip the Coyote”, dejando una estatua en su honor. Revitalización y transformación de su “ nest rooftop ”, espacio verde, un lugar sostenible y relajante para que sus estudiantes socialicen.

de su “ ”, espacio verde, un lugar sostenible y relajante para que sus estudiantes socialicen. Integración de zona de reparación de bicicletas , promoviendo la movilidad sostenible y un estilo de vida saludable.

, promoviendo la movilidad sostenible y un estilo de vida saludable. Sembrar su tradicional árbol plantado en el campus, símbolo con doble sentido social, regresa a la comunidad más de lo que recibieron.

Vancouver - Avances visibles, medibles y consistentes: Impacto social, ambiental y económico

Vancouver convirtió la sostenibilidad en parte de su identidad urbana y de su desarrollo económico. La urbe avanza con una lógica clara: crecer sin perder habitabilidad.

Hablar de movilidad, proyectos verdes, residuos, agua o economía circular dejó de pertenecer a ambientalistas o académicos. Hoy es parte de la estrategia para atraer talento, inversión, turismo, innovación y calidad de vida.

Movilidad pensada para personas, no solo automóviles.

Vancouver fortalece un modelo donde caminar, usar bicicleta o transporte público, resulta más práctico que depender del automóvil privado.

Culturalmente, la movilidad sostenible se expandió. Familias, estudiantes, profesionistas y adultos mayores utilizan infraestructura segura y eficiente para moverse diariamente:

Sistema TransLink sigue creciendo su infraestructura multimodal con inversiones en corredores de tránsito, ciclovías protegidas y electrificación.

sigue creciendo su infraestructura multimodal con inversiones en corredores de tránsito, ciclovías protegidas y electrificación. Línea Broadway Subway , obra estratégica de casi 3 mil millones de dólares canadienses, que conectará un corredor denso de la ciudad, reduciendo tráfico, emisiones y tiempos de traslado.

, obra estratégica de casi 3 mil millones de dólares canadienses, que conectará un corredor denso de la ciudad, reduciendo tráfico, emisiones y tiempos de traslado. Crecimiento de estaciones de carga eléctrica y la transición hacia autobuses de cero emisiones.

Vancouver y British Columbia mantienen una de las estrategias de electrificación vehicular más agresivas de Norteamérica, impulsada por la disponibilidad de energía hidroeléctrica limpia.

Más que solo reducir emisiones; es recuperar tiempo, espacio urbano y bienestar.

Planeación urbana: densidad inteligente.

Otro aspecto que destacar es su capacidad de crecer sin replicar la expansión urbana caótica que afecta a muchas ciudades, consolidando una estrategia de “densidad inteligente”. Se combinan desarrollos verticales, espacios públicos, transporte masivo y zonas peatonales.

Menos basura y más aprovechamiento de recursos.

Vancouver muestra progreso consistente en el manejo de residuos.Mantienen programas de separación, reciclaje y compostaje, involucrando a ciudadanos, comercios y empresas.

La economía circular aquí es una oportunidad económica, no solo ambiental

En comparación con el continente, resulta evidente la disciplina social y la infraestructura para reducir desperdicios y aprovechar materiales. El objetivo ha sido disminuir los residuos enviados a rellenos sanitarios e incrementar la recuperación de materiales.

Además, continúan reforzando estrategias de conservación hídrica y eficiencia en consumo, conscientes de que, incluso ciudades con abundancia de agua deberán prepararse para escenarios climáticos complejos.

Resultados que impactan la vida diaria.

Estos avances se reflejan en la experiencia cotidiana: limpieza urbana, calidad del aire, facilidad para caminar, integración de espacios verdes, convivencia entre desarrollo económico y naturaleza. Por ello, la percepción internacional la ubica como referente global en habitabilidad.

Ninguna ciudad está exenta de contradicciones. Vancouver enfrenta desafíos importantes: acceso a vivienda, costos elevados, presión inmobiliaria y adaptación climática.

Jacqueline Way “365Give”, una Buena acción al día

Un encuentro extraordinario, que refleja esta cultura local con conciencia ambiental y social, fue conocer, finalmente en persona, a mi extraordinaria amiga Jacqueline Way, fundadora de la ONG “365Give”. Nos invita a involucrarnos con una buena acción al día en favor de una persona, comunidad o planeta. Lo explica en su TEDx Talk “How to be Happy Every Day: It Will Change the World”**.

Lecciones para América Latina.

La sostenibilidad requiere continuidad, no solamente anuncios.

Movilidad, residuos, agua y planeación urbana deben trabajarse de manera integrada.

Las ciudades que liderarán el futuro serán aquellas capaces de combinar crecimiento económico, impacto ambiental, innovación tecnológica y calidad de vida.

Es posible construir ciudades más limpias, eficientes y humanas sin sacrificar competitividad.

Tres años después de mi primera visita, la ciudad acelera en su visión, radicando ahí su mayor fortaleza. La sostenibilidad no es una meta estática, es un proceso permanente de evolución urbana; significa preservar la calidad de vida.

¡¡¡¡Gracias Pancho, por compartirme los avances, secretos y acciones sostenibles de esta gran ciudad!!!