Mundial 2026: una celebración del deporte, la sostenibilidad y el encuentro entre naciones

México escribirá una privilegiada página histórica en el deporte mundial. Junto con Estados Unidos y Canadá, seremos anfitriones de la Copa Mundial FIFA 2026.

Más que goles y emociones, representa una oportunidad para demostrar cómo:

el deporte puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social, desarrollo sostenible y enlaces culturales

Por primera vez, tres naciones compartirán la responsabilidad y el honor de recibir a millones de aficionados, enviando un mensaje relevante ante los desafíos actuales:

La cooperación sigue siendo posible y el deporte es un lenguaje universal de unión.

Un Mundial que impulsa sostenibilidad

Una herencia que buscan dejar los anfitriones es el fortalecimiento de infraestructura con visión a largo plazo.

Para lograrlo, cada sede ha puesto en marcha proyectos estratégicos:

México ha trabajado en mejoras de movilidad, fortalecimiento de sistemas de transporte y recuperación de espacios.

ha trabajado en mejoras de movilidad, fortalecimiento de sistemas de transporte y recuperación de espacios. Estados Unidos acelera proyectos de movilidad inteligente, transporte eléctrico y ampliación de infraestructura aeroportuaria.

acelera proyectos de movilidad inteligente, transporte eléctrico y ampliación de infraestructura aeroportuaria. Canadá consolida modelos de transporte sostenible, espacios verdes y reducción de emisiones.

La enseñanza

Los eventos deportivos de esta magnitud deben trascender en el tiempo, convertirse en catalizadores de proyectos que mejoren la calidad de vida durante décadas.

El verdadero éxito será el legado urbano, social y ambiental que permanezca una vez que el último silbatazo suene.

El deporte: instrumento de paz

En una época marcada por la polarización, conflictos, desigualdad y crisis ambiental, el Mundial ofrece un espacio de encuentro invaluable alrededor de una pasión compartida.

Millones de personas de distintas culturas, religiones, idiomas e ideologías compartirán una misma celebración. La cual, nos recuerda que la competencia puede coexistir con respeto: es posible rivalizar en la cancha y estrechar la mano al final. Las reglas importan y el juego limpio es una de las expresiones más nobles del comportamiento humano.

Respeto, disciplina, trabajo en equipo, inclusión.

Principios que trascienden el deporte, valores especialmente relevantes para las nuevas generaciones, indispensables para construir mejores sociedades.

Por ello, el Mundial es una plataforma para el diálogo intercultural, la convivencia pacífica y el reconocimiento de que nuestras diferencias pueden ser una fuente de riqueza.

Inspirar a una nueva generación

Uno de los mayores impactos del torneo se verá lejos de los estadios: se reflejará en millones de niñas, niños y jóvenes que observarán a sus ídolos y encontrarán inspiración para incorporarse al deporte.

En un mundo digital y sedentario, el fútbol es una alternativa poderosa para promover estilos de vida sanos y fortalecer la salud pública. Sus beneficios, más allá de la prevención de enfermedades crónicas; son un pilar fundamental para el bienestar mental y emocional de las nuevas generaciones.

Más allá de la condición física

Los jóvenes que practican deporte aprenden a enfrentar derrotas con dignidad y victorias con humildad. Descubren el valor del esfuerzo constante, la importancia de fijarse metas y la necesidad de colaborar para alcanzar objetivos.

Aprenden que el talento es importante, pero la disciplina marca la diferencia.

Precisamente esos valores necesitamos: ciudadanos comprometidos, resilientes, respetuosos y conscientes de que el éxito individual se fortalece cuando se construye en conjunto.

Cuidar del planeta y de nuestras comunidades

Esta celebración fortalece la conciencia ambiental. Los grandes eventos internacionales tienen la capacidad de visibilizar temas que requieren atención colectiva.

Cada aficionado, organizador, patrocinador y gobierno contribuye a que:

Este Mundial será recordado, por sus esfuerzos para reducir impactos ambientales y promover prácticas responsables.

El deporte es un extraordinario vehículo para transmitir a millones, especialmente a las nuevas generaciones, que la sostenibilidad es indispensable para el futuro de nuestras ciudades y comunidades, pues heredarán los desafíos ambientales del siglo XXI.

México ante los ojos del mundo

México va a proyectar toda la riqueza de su identidad. Millones de visitantes admirarán nuestro patrimonio histórico, paisajes y expresiones artísticas. Descubrirán una de las gastronomías más reconocidas y admiradas del mundo, desde sabores tradicionales, que dan identidad a generaciones enteras, hasta propuestas contemporáneas que colocan la cocina mexicana entre las más innovadoras.

Sobre todo, conocerán algo que ningún estadio, ningún presupuesto puede construir: la hospitalidad de los mexicanos.

Esa capacidad de recibir al visitante con cercanía, generosidad y alegría es uno de nuestros mayores activos.

Será la vitrina global definitiva para demostrar que México es mucho más que un destino turístico; es un país creativo, resiliente, trabajador y profundamente humano.

Un legado que trascienda

Si este mundial impulsa ciudades sostenibles, comunidades integradas y jóvenes más activos, habrá cumplido una misión mucho más trascendente que la deportiva.

México, Estados Unidos y Canadá tienen la oportunidad de demostrar que el fútbol es mucho más que un espectáculo, es una escuela de valores y un motor de desarrollo.

Nos recuerda que, incluso en un mundo fragmentado, mantenemos intacta la capacidad de encontrarnos, dialogar y celebrar juntos aquello que nos une como humanidad. Así, antes, durante y después de este mundial, juntos realizar:

¡¡¡Millones de acciones sostenibles que perduren en el tiempo!!!