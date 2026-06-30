Tres países, un solo reto: construir un Mundial sostenible

Por décadas, los grandes eventos deportivos se han medido por estadísticas conocidas: asistencia, audiencia, derrama económica y momentos memorables dentro de la cancha.

Pero el Mundial de Futbol 2026 tiene una oportunidad distinta.

Por primera vez, tres países compartimos la responsabilidad de recibir el evento deportivo más importante del planeta. México, EUA y Canadá somos anfitriones no sólo de millones de aficionados, sino también de una pregunta mucho más trascendente:

¿Puede Norteamérica demostrar que una región integrada también puede construir un modelo compartido de sostenibilidad?

La respuesta que demos durante las próximas semanas tendrá implicaciones que van mucho más allá del deporte.

El Mundial puede ser recordado como un torneo exitoso o como el momento en que la región elevó su capacidad de colaborar frente a desafíos comunes.

Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que los grandes retos ya no reconocen fronteras:

Ni el clima.

Ni el agua.

Ni la energía.

Ni la movilidad.

Mucho menos el desarrollo sostenible.

Y pocas veces existe una oportunidad tan poderosa como un Mundial para acelerar decisiones que normalmente tomarían años.

El mundial llega en un momento particularmente relevante para Norteamérica. Somos una región profundamente conectada por cadenas productivas, infraestructura, intercambio comercial y flujos humanos. Sin embargo, todavía tenemos margen para avanzar en algo más ambicioso: construir estándares compartidos que eleven la competitividad y la sostenibilidad regional.

El Mundial 2026 puede convertirse en ese punto de inflexión.

El agua: el recurso estratégico que definirá el éxito

Durante mucho tiempo, la conversación sobre sostenibilidad en eventos masivos se concentró en carbono y energía.

Hoy hay un tema igual o más urgente: el agua.

Hablar de estadios sostenibles sin hablar de agua es una conversación incompleta.

La región enfrenta realidades distintas, pero una presión creciente sobre este recurso. Algunas ciudades viven episodios de estrés hídrico, otras enfrentan eventos extremos cada vez más frecuentes y todas tendrán que administrar mejor la demanda futura.

Un Mundial sostenible exige una nueva forma de pensar. No se trata solamente de reducir consumo dentro de estadios.

Se trata de coordinar estándares regionales para eficiencia hídrica, reutilización de agua tratada, monitoreo inteligente, mantenimiento de infraestructura y operación turística responsable.

¿Por qué no aprovechar el torneo para construir metodologías comparables entre ciudades sede?

¿Por qué no establecer indicadores comunes que después puedan aplicarse a aeropuertos, hoteles, centros de convenciones y desarrollos urbanos?

La verdadera innovación no sería tecnológica.

Sería institucional.

Energía renovable: la oportunidad de actuar como región

El segundo gran terreno donde el Mundial puede dejar huella es la energía.

La magnitud del evento demandará enormes capacidades operativas: transporte, hospedaje, iluminación, telecomunicaciones y servicios.

Pero también puede acelerar inversiones que ya son inevitables:

I…México aporta uno de los mayores potenciales solares del continente.

II…EUA continúa liderando el escalamiento tecnológico e innovación energética.

III…Canadá ha desarrollado experiencia valiosa en generación limpia y descarbonización.

Cada país tiene fortalezas distintas.

El desafío es convertirlas en ventajas regionales.

El Mundial podría ser una oportunidad para impulsar corredores energéticos más limpios, infraestructura de carga para movilidad eléctrica, eficiencia operativa y modelos que permitan que las inversiones sobrevivan mucho después del último partido.

Porque el objetivo nunca debería ser construir infraestructura para un mes.

Debería ser construir infraestructura para una generación.

Hospitalidad sostenible: una sola región para recibir al mundo

Hay otro elemento que definirá cómo será recordado este Mundial y rara vez ocupa titulares: la hospitalidad.

Para millones de visitantes, la percepción del torneo no se construirá únicamente dentro del estadio.

Comenzará desde el momento en que crucen una frontera.

Continuará en aeropuertos, hoteles, restaurantes, transporte y espacios públicos.

Ahí existe una oportunidad extraordinaria.

Demostrar que recibir al mundo con responsabilidad puede ser también una ventaja competitiva.

Hospitalidad sostenible significa ofrecer experiencias extraordinarias utilizando menos recursos, generando menos desperdicio e integrando más valor local:

I…Significa impulsar la movilidad eficiente.

II…Favorecer abastecimiento responsable.

III…Promover experiencias culturales auténticas.

El visitante quizá no recuerde cuántos kilowatts consumió una instalación.

Pero sí recordará si vivió una experiencia ordenada, limpia, eficiente y humana.

Y eso también construye reputación regional.

El verdadero marcador estará después del torneo

Los Mundiales pasan.

Las ciudades permanecen.

La pregunta que deberíamos hacernos desde ahora no es cuántos partidos recibiremos.

La pregunta es qué capacidades queremos conservar cuando termine el torneo.

Si México, EUA y Canadá aprovechan esta oportunidad para fortalecer la cooperación, compartir aprendizajes y construir estándares regionales en agua, energía y hospitalidad sostenible, el legado será mucho mayor que cualquier infraestructura física.

El éxito del Mundial 2026 no debería medirse únicamente por los goles.

Debería medirse por nuestra capacidad de demostrar que una región puede competir globalmente y, al mismo tiempo, colaborar para construir un futuro más sostenible.

Porque quizá el triunfo más importante no se levante en una cancha.

Quizá sea demostrar que tres países pueden pensar como una sola región cuando el futuro está en juego y estamos buscando:

¡¡¡Detonar millones de acciones sostenibles adicionales!!!