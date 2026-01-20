Bancos al rescate del turismo

Si hay un sector que está involucrado en todos los segmentos y es clave en muchos frentes para que la industria ‘sin chimeneas’ crezca y siga consolidándose, es el financiero, y es por eso que al menos los dos principales bancos de origen español BBVA que en México lleva Eduardo Osuna y Santander con Felipe García al frente, están al pie del cañón impulsando el turismo.

Eduardo Osuna (Especial)

Felipe García (Especial)

Y es que, si bien, el Mundial será clave en el incremento de medios de pagos digitales para atender la demanda de los miles de turistas internacionales que se esperan, y hay planes, en que al menos en todos los alrededores de los estadios, se acepten pagos con tarjetas de crédito y débito, así como vía celular, el proceso viene de mucho tiempo atrás, de que en todos los rincones turísticos, los llamados Pueblos Mágicos, se acepten tarjetas, eso es algo que no se ha dejado de lado.

Aunque la Feria Internacional de Turismo (FITUR) inicia mañana de manera oficial, los trabajos por parte de los dos bancos en temas turísticos inició en Madrid anticipadamente; este martes por ejemplo, Eduardo Osuna, director general de BBVA México, adelantó que tienen ya más de 10 meses trabajando con un plan de digitalización de micronegocios turísticos, que incluyen desde cocineros, touroperadores, artesanos, entre otros para impulsar el uso de medios digitales en los pagos.

En este periodo, el banco más grande del país ha financiado a estos comercios con cuatro mil 700 millones de pesos, con miras a crecer significativamente en 2026, año mundialista, en el que los focos económicos y turísticos están en el centro de atención del país.

Sólo en estos meses se ha logrado que más de nueve mil pequeños comercios, principalmente artesanos en puestos semifijos, ya realicen transacciones por medio de terminales punto de venta o desde su celular con el acompañamiento de la Banca de Barrio de BBVA México, hecho que les ha permitido tener acceso a financiamiento; suman 2 mil créditos para este sector turístico.

El trabajo de la banca para crecer la inclusión y la bancarización está a la vista, y aunque es tema también del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que lleva Antonio Martínez, de ir de la mano con estas iniciativas y ayudar a que más mexicanos entren a la formalidad con sus registros fiscales, no lo han logrado del todo, ahí la misma secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez, también tiene pendiente esa tarea.

Los bancos están enfocados en una de las actividades más importantes del país que es el turismo. A estas actividades también se unió Felipe García de Santander México, que estuvo el lunes previo a FiTUR y logró reunir en sus foros igual a Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; José Antonio Chapur, presidente de Grupo Palace; Joan Trian Riu, consejero Directivo y director Ejecutivo de Operaciones para América de RIU Hotels & Resorts; y Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo y presidente de ASETUR; Simón Pedro Barceló, copresidente del Consejo de Administración de Barceló Corporación Empresarial y Jorge Paoli, director de Diestra Hoteles y Presidente de ANCH. También gobernadores como Mara Lezama, de Quintana Roo; Pablo Lemus, de Jalisco; Mauricio Kuri de Querétaro, y las secretarias de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez, y de la Ciudad de México, Alejandra Frausto.

Santander también tiene claro que el país enfrenta en este 2026 una coyuntura turística inédita, impulsada por el Mundial de Futbol y una mayor integración con España en la parte turística, por todas las inversiones que se tienen en México; solo en el sureste, el banco ha participado en 20 proyectos por dos mil 700 millones de dólares que equivalen a 28 mil cuartos de hotel, por lo que mantienen la cartera abierta para impulsar al sector en un año determinante.

El foco está puesto en todo lo que gira alrededor del turismo como aerolíneas, infraestructura aeroportuaria y carretera que mejoran la competitividad del país, además de acompañar a las Pymes del ramo y al financiamiento sostenible del sector turístico, pero al final lo más importante es la visión de largo plazo y que todos logren una mejor coordinación, ojalá se logre, ya que el turismo es el ingreso futuro más importante que se ve para el país.

Difícil primer año con EU

Donald Trump (Especial)

El primer año del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido un impacto para México en diferentes frentes: el tema de los aranceles ha sido uno de los principales problemas a resolver, sumado a los de seguridad que ya se vio, puede pasar cualquier cosa si no se avanza en el combate al narcotráfico en nuestro país, y para el mundo la palabra incertidumbre simplemente se convirtió en uso diario y un elemento más que tomar en cuenta en las decisiones.

Para el sector financiero ha sido un año que muchos consideran de destrucción total del sistema global, ante la andanada de decisiones en todos los frentes que se han tomado en el vecino país y que impactan en mayor o menor medida a todos sin excepción.

Pero para otros, el presidente estadounidense ha hecho simplemente lo que él desde su visión empresarial dijo siempre, poner a Estados Unidos en primer lugar, “dejar de regalar el dinero” a organismos internacionales y emplearlo en el país, y sobre todo regresar la “mano dura” de la seguridad ante el crecimiento del uso de drogas y migración ilegal; muchas de esas decisiones controversiales y con efectos en ese país.

Aunque el tema de los aranceles o la eventual fijación de tasas de intereses a tarjetas de crédito que dijo este día podría poner en marcha, es lo que más atañe directamente a los consumidores de ese país, de seguir como hasta ahora, al menos en varios rubros, México se ha visto beneficiado, por lo pronto, un díficil primer año que la presidenta Claudia Sheinbaum ha podido sortear.

Conciertos, la batalla de siempre

El año pasado, México fue el centro de los principales conciertos de artistas internacionales, desde Shakira que rompió récords, Dua Lipa que cerró su gira aquí, hasta el cierre del año con Bad Bunny que también rompió récord al vender en 10 minutos todos los boletos. La gran mayoría fueron vendidos a través de Banamex que lleva Manuel Romo y HSBC con Jorge Arce que tienen acuerdos con Ticketmaster que tiene como directora a Ana María Arroyo y que le ha tocado toda la transición tecnológica de la plataforma.

Iván Escalante (Especial)

También hay que decirlo, en muchos casos las filas virtuales y las preventas digitales han generado molestia entre los millones de usuarios que buscan obtener un boleto, y es que México se ha convertido también en el centro de fans de otros países de la región, e incluso de Estados Unidos por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con Iván Escalante, tienen el enorme reto de vigilar, conciliar y defender a todos, como ya se dijo, lo hará con la venta que se viene del grupo coreano BTS, pues a diferencia de otros países donde se sabían con anticipación los precios y distribución, aquí simplemente la boletera decía hay que esperar a que salgan.

Se sumaron casi cinco mil quejas, tema que incluso llegó a la mañanera en donde se dijo se pondrá especial atención a la venta del grupo coreano, pero ojalá sea el primer paso para que todos los demás conciertos que en este año se esperan, justamente los precios y lugares, sean dados a conocer con anticipación y no en la fila virtual, que ha ocasionado más de una sorpresa.

Por cierto, la Profeco tiene pendiente decir que sucedió finalmente con la boletera colombiana Fanki que vendió los boletos para el partido de reinauguración del Estadio Azteca, hoy Banorte.

Bimbo se expande en Marruecos

Las empresas mexicanas siguen ganando terreno en el mundo. Ahí tiene a Grupo Bimbo, que preside Daniel Servitje, que a través de su filial Bakery Iberian Investments, llegó a un acuerdo para adquirir Joy Food International SARL, con sede en Casablanca, Marruecos, empresa que elabora productos como pan libanés, pan brioche, bollos, pan de caja, tortillas y masa para pizza, destacando sus marcas Assylor, Pain d’or y Saha, aunque aún no se sabe el costo de la transacción.

Lo que si es un hecho, es que la presencia de la panificadora transnacional mexicana en Marruecos no es nueva. En 2017 compró Grupo Adghal, dedicada a la panadería y repostería. Sin embargo, Joy Food es la empresa líder en la producción de panadería y pastelería industrial en el reino africano y con eso Bimbo conquista otro mercado, bien hecho.

