Liga MX Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO HOY: Horario y dónde ver la ida de cuartos de final

Atlas enfrenta a Cruz Azul en cuartos de final del Clausura 2026. (Fotos: IA Gemini / Liga MX).

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX vive su ‘Fiesta Grande’ con el enfrentamiento entre Atlas vs. Cruz Azul, correspondiente a la ida de los cuartos de final.

El cruce entre el sexto y el tercer lugar de la tabla de la Liga MX se presenta con antecedentes recientes que marcan el momento de cada equipo. El conjunto rojinegro consiguió su boleto tras vencer al América en la fecha 17, mientras que ‘La Máquina’ cerró la fase regular con una victoria contundente que le permitió escalar posiciones en la clasificación.

¿Dónde ver Atlas vs. Cruz Azul en Liguilla? Fecha, horario, sede y transmisión del partido de ida

El partido de ida entre Atlas vs. Cruz Azul se disputa con los siguientes detalles confirmados:

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Sábado 2 de mayo de 2026 Horario: 21:15 horas (tiempo del centro de México)

21:15 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX Premium

El partido de vuelta está programado para una semana después, el sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:15 horas, en el Estadio Banorte, casa de Cruz Azul. En ese segundo duelo se definirá al semifinalista de la serie, tomando en cuenta el marcador global; en caso de empate, avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla, en este caso, Cruz Azul.

Tigres-Guadalajara y Atlas-Cruz Azul, los partidos que abren los cuartos del Clausura. (Hilda Ríos/EFE)

¿Cómo llegan Atlas vs. Cruz Azul a la Liguilla?

Atlas terminó en el sexto lugar con 26 puntos. Su clasificación se aseguró en la última jornada tras vencer 0-1 al América.

En ese partido, el guardameta Camilo Vargas tuvo una actuación determinante al detener un penal, mientras que Alfonso González marcó el gol de la victoria en el minuto 90+4. Ese resultado permitió a los rojinegros meterse a la Liguilla.

En tanto, Cruz Azul finalizó en la tercera posición con 33 unidades. El equipo cerró el torneo con una victoria de 4-1 sobre Necaxa. Los goles fueron obra de José Paradela (52), Agustín Palavecino (63), Luka Romero (77) y Andrés Montaño (90+5).

Ese triunfo rompió una racha de nueve partidos sin ganar en todas las competencias y fue el primero al mando de Joel Huiqui como entrenador, tras la salida de Nicolás Larcamón. Además, permitió a Cruz Azul superar en la tabla a Pachuca y Toluca en la última jornada.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX

Los partidos de ida se juegan entre el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 9 y 10 de mayo.

La Liguilla de la Liga MX 2026 se disputa sin los jugadores convocados a la Selección Mexicana que participará en el Mundial 2026, cuya concentración inicia el 6 de mayo; de Cruz Azul fue llamado Erik Lira. Esto representa un factor a considerar en el rendimiento de algunos equipos durante la fase final.

Con información de EFE y AP