¡La ‘Máquina’ regresa a la capital! Cruz Azul recibirá juego ante Necaxa en el Estadio Banorte

¡Ya es oficial! La ‘Máquina’ de Cruz Azul regresa al Estadio Banorte para jugar como local, al menos para un partido antes de que FIFA tome control del inmueble para el Mundial 2026.

En la última edición del Clásico Joven, el equipo de Nicolás Larcamón pisó por primera vez el nuevo césped de remodelado Banorte, aunque en calidad de visitante ante las ‘Águilas’ del América.

Ahora, regresan como el ‘inquilino’ en la espera de revertir la mala racha que el equipo ha tenido en los últimos partidos.

¿Cuándo juega Cruz Azul en el Estadio Banorte?

Por medio de un comunicado, Cruz Azul dio a conocer que su encuentro por la Jornada 17 del Clausura 2026 ante los ‘Rayos’ del Necaxa se jugará en el Estadio Banorte. El partido está programado, según el sitio de la Liga MX, para el domingo 26 de abril a las 19:00 horas.

El club reconoció el trabajo de la Liga MX y la administración del inmueble para hacer posible el regreso de la ‘Máquina’ a la Ciudad de México, en la búsqueda “reconectar” con la afición capitalina.

Sin embargo, advirtieron que posteriormente volverán al Estadio Cuauhtémoc de Puebla para su participación en la Liguilla.

De acuerdo con información de la Liga MX, el Estadio Banorte deberá ser entregado a la FIFA, a más tardar, el 13 de mayo, lo que le daría al América la oportunidad de disputar hasta una semifinal de ida en su ‘nido’. Sin embargo, Cruz Azul no prevé regresar sino hasta después del Mundial.

Y es que con el regreso del Atlante a la Liga MX para el próximo semestre, se prevé que tres equipos jueguen en el Estadio Banorte como locales.

Cruz Azul regresa al Banorte tras una mala racha

El anuncio del regreso de los celestes a Santa Úrsula se da de una mala racha de resultados y previo a que jueguen como visitantes ante Querétaro en la Jornada 16 del Clausura 2026.

Y es que la ‘Máquina’ acumula 8 partidos sin ganar. La última vez, fue el 10 de marzo, cuando derrotaron a Rayados de Monterrey en la ida de los octavos de final de Concachampions.

Después de ese resultado, Cruz Azul ha empatado 6 juegos y perdido en dos. Uno de ellos, en la Jornada 13 del Clausura 2026 ante Pachuca y, el otro, en la ida de los cuartos de final de Concachampions.

El 14 de abril, Cruz Azul cayó (3-0) ante Los Angeles FC de Son en el Banc of California Stadium. Para la vuelta en Puebla, los celestres ni siquiera pudieron ganar el marcador parcial y la serie se definió 4-1 en favor del equipo angelino.

Este martes, en la penúltima fecha del torneo regular, la ‘Máquina’ buscará recuperar la confianza ante Gallos Blancos, en un partido ante un rival que, si bien tiene mínimas posibilidades de entrar en Liguilla, llega con buena inercia.

Querétaro acumula 6 partidos sin perder, en donde destacan 4 empates y dos victorias: la más reciente fue ante Necaxa en la Jornada 14; sin embargo, la más destacada fue en la fecha 13 ante el bicampeón Toluca.