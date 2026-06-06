‘Palcos VIP solo tendrán agua y Doritos’: Empleados del SoFi Stadium amenazan con huelga antes del Mundial

Trabajadores del SoFi Stadium autorizaron una huelga días antes de los primeros partidos de la Copa del Mundo 2026 en EU.

Los trabajadores del SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, votaron el viernes a favor de una huelga para exigir mejores salarios, una semana antes de que el estadio acoja el primer partido de la selección estadounidense de futbol en la Copa del Mundo.

La medida fue aprobada por el 96 por ciento de los miembros del sindicato Unite Here Local 11 en el estadio, según informó el sindicato, luego de que las negociaciones contractuales con Legends Global, la subcontratista encargada del servicio de alimentos y bebidas en el recinto, fracasaran. Se espera que las conversaciones se reanuden el lunes.

El sindicato representa a aproximadamente 2 mil trabajadores del sector de la restauración, entre ellos camareros, lavaplatos, cocineros y empleados de los puestos de comida del recinto.

“Legends Global ha mantenido una sólida relación con Unite Here Local 11 durante más de una década y sigue comprometida con alcanzar un acuerdo justo mediante negociaciones de buena fe”, declaró la compañía en un comunicado. “Esperamos brindar una experiencia de hospitalidad excepcional a los aficionados en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium)”.

El SoFi Stadium, sede de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), albergará ocho partidos de la Copa Mundial de Futbol.

Las entradas para el partido del 12 de junio entre Estados Unidos y Paraguay tienen un precio inicial de 2000 dólares. El siguiente encuentro está programado para el 15 de junio y enfrentará a Irán y Nueva Zelanda.

Trabajadores del SoFi Stadium exigen protección ante el ICE

Los trabajadores del estadio SoFi también exigieron protección para evitar que las autoridades de inmigración estadounidenses accedieran a su información personal. En junio pasado, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de tropas federales en Los Ángeles para sofocar las protestas contra las redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“¿De qué sirve el Mundial para Los Ángeles si los trabajadores no ganan lo suficiente para pagar el alquiler y tienen que elegir entre ir a trabajar o ser secuestrados por el ICE?”, declaró Kurt Petersen, copresidente del sindicato local. “Si nos vemos obligados a ir a la huelga, esos palcos VIP de la FIFA, que cuestan 100 mil dólares, solo tendrán agua embotellada y Doritos”.

Agentes del ICE colaborarán con la seguridad del estadio durante los partidos, según declaró el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, en una rueda de prensa esta semana.

“Pero en lo que respecta a la aplicación de las leyes de inmigración civil, nos dijeron específicamente que eso no ocurrirá en ninguno de los juegos”, dijo Luna en una conferencia de prensa el 1 de junio en Los Ángeles. “Todo eso está sujeto a cambios, pero confío en que me están brindando la información adecuada porque si eso comienza a ocurrir, tendremos un sinfín de problemas nuevos”.

Seattle se suma a las protestas laborales antes del Mundial 2026

Los Ángeles es una de las 11 ciudades estadounidenses que albergarán partidos, y otros se disputarán en tres ciudades de México y dos de Canadá, a partir del 11 de junio.

Las 48 selecciones nacionales disputarán 104 partidos, que culminarán con la final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Otros eventos importantes que tendrán lugar en SoFi son el Super Bowl de 2027 y la competición de natación de los Juegos Olímpicos de 2028.

Los trabajadores hoteleros de Seattle también votaron a favor de autorizar una huelga el viernes, según informó el Seattle Times. Los empleados del Embassy Suites, propiedad de Hilton y ubicado cerca del estadio del centro de la ciudad, exigen cobertura médica completa, mejores aumentos salariales y protección contra las autoridades migratorias. Un representante del hotel declaró al periódico que existen planes de contingencia en caso de huelga.