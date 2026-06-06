Trolebús da ‘ride’ en Mundial 2026: Esto sabemos del transporte que saldrá de Bellas Artes el 11 de junio

Según la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México, el servicio especial tendrá salida en la estación Bellas Artes. (Foto: Cuartoscuro)

Los aficionados que planean asistir a las actividades relacionadas con el Mundial 2026 en la Ciudad de México contarán con una nueva alternativa de movilidad.

El Gobierno capitalino anunció que el próximo 11 de junio operará un servicio especial de Trolebús Ride con salida desde Bellas Artes y destino al Estadio Ciudad de México.

La medida forma parte de la estrategia de movilidad denominada “La Pizarra Mundialista”, con la que las autoridades buscan facilitar los traslados hacia los principales recintos vinculados con la justa deportiva internacional.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México, Bellas Artes será uno de los puntos de partida habilitados para que los usuarios puedan trasladarse hacia el estadio mediante un esquema de viaje especial.

Las autoridades recomendaron a los asistentes anticipar su llegada y revisar previamente las opciones disponibles para organizar sus desplazamientos el día del evento.

¿Cómo será el servicio especial de Trolebús Ride al Estadio Banorte?

Según la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México, el servicio especial tendrá salida en la estación Bellas Artes, ubicada en el cruce de Avenida Juárez y Eje Central.

El recorrido contempla como punto de llegada las zonas de Santa Úrsula y Santo Tomás, áreas cercanas al Estadio Banorte, en el que se llevará a cabo el partido inaugural del Mundial 2026.

Se informó que las unidades tendrán salidas cada 15 minutos y estarán disponibles a partir de las 07:00 de la mañana.

El costo anunciado para el servicio de ida y vuelta será de 350 pesos.

¿Dónde tomar el Trolebús Ride para el Mundial 2026?

La información oficial señala que Bellas Artes funcionará como uno de los puntos de salida para el servicio especial.

En la información difundida en redes sociales también se incluye un código QR para consultar programación, horarios y accesos.

Partido inaugural en el Estadio Banorte el 11 de junio

El Estadio Ciudad de México albergará cinco partidos, tres de primera fase, de la Copa del Mundo.

El primero será el de la inauguración, el próximo 11 de junio, entre México y Sudáfrica.

El segundo, el día 17, entre Uzbekistán y Colombia y cerrará la primera fase con el República Checa contra México del día 24.

El día 30 está programado un juego de dieciseisavos de final y el 5 de julio, el último, uno octavos de final.

Con información de EFE