Civitatis tendrá servicio de transporte redondo para los partidos mundialistas en CDMX

Civitatis ofrecerá servicio de transportación a los partidos del mundial

Civitatis presenta una alternativa de movilidad práctica y cómoda para llegar al Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) sin preocuparse por el tráfico o el estacionamiento.

Se trata de un servicio de transportación redonda en autobús que conectará algunas de las principales zonas turísticas y hoteleras de la Ciudad de México con el recinto sede de 5 de los partidos mundialistas.

“Cada vez más viajeros planifican sus desplazamientos con anticipación cuando asisten a eventos de gran escala. Por ello, respondemos a la escucha de nuestros usuarios y brindamos una alternativa que facilite el acceso al estadio desde diferentes zonas de CDMX, ayudándolos a optimizar tiempos y disfrutar con mayor tranquilidad de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo”, destaca Juan Rossello, Country Manager de Civitatis México.

¿Desde dónde saldrá el transporte al Estadio Ciudad de México?

El servicio que ofrece Civitatis es exclusivo para los aficionados que cuenten con entradas para alguno de los cinco partidos que se disputarán en la CDMX, entre ellos dos de la selección Tricolor.

Los puntos de partida contemplan las zonas:

Paseo de la Reforma

Centro Histórico

Roma

Condesa

Santa Fe

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Los traslados partirán al estadio aproximadamente tres horas antes del inicio de cada partido y regresarán una vez concluido el encuentro. El costo dependerá del punto de partida, oscilando un rango de 550 a 700 pesos por persona.

Este nuevo servicio complementa la oferta de actividades especialmente seleccionadas para vivir el Mundial con Civitatis.

¿Qué partidos se jugarán en Ciudad de México en el Mundial?

En el Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México albergará los siguientes partidos de fútbol: