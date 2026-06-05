5 mil dólares por día: ¿Cuánto dinero recibirán los futbolistas y los clubes por el Mundial 2026?

Cada jugador que participe en la fase final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 percibirá unos 5 mil dólares por día y los clubes que cedan a sus futbolistas recibirán 5 millones de dólares, de acuerdo con el memorando firmado con los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), anunció este viernes la FIFA.

Aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo, la FIFA recordó que los 355 millones de dólares acordados como parte del renovado memorando y que suponen un aumento del 70 por ciento respecto al Mundial de Qatar 2022, se dividirán en dos fondos, ya que, además de los que jueguen la fase final, también se beneficiarán los participantes en la clasificación.

En total se han reservado 100 millones de dólares para los clubes que liberaron jugadores para la fase preliminar, que se repartirán por jugador y por partido. A raíz de los 905 partidos clasificatorios, la retribución prevista asciende a unos 2 mil 360 dólares por futbolista y encuentro disputado.

Los premios para el Mundial 2026 aumentaron un 70 por ciento con respecto al torneo de hace cuatro años. (Mario Jasso)

¿Cuánto recibirán los clubes que cedan jugadores hasta la final del Mundial 2026?

Los clubes cuyos jugadores jueguen en la última fase, del 11 de junio al 19 de julio, se repartirán otros 250 millones de dólares.

La FIFA precisó que los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego y que se prevé una asignación mínima de 5 mil dólares por jugador y día.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que “miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA”.

“Mediante al Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que por primera vez se incluyen todos los partidos de clasificación, más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional”, dijo en un comunicado.

Infantino resaltó el aumento del 70 por ciento respecto a 2022 de la cifra global que destinará el programa, con 355 millones de dólares, tras la disputa de casi mil partidos entre la fase preliminar y la fase final.

“Esta es otra de las ventajas de la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA, ya que nos permite ofrecer más apoyo a todo el ecosistema del fútbol, en especial a los clubes que liberan a los jugadores que compiten por deslumbrar en el Mundial. Agradezco al Consejo de la FIFA y a European Football Clubs su apoyo para hacer realidad este programa, que será histórico para jugadores y clubes de todo el mundo”, añadió.

Por su parte, el presidente de la EFC y del PSG, Nasser Al-Khelaifi, consideró que el programa de ayudas a clubes “es una parte esencial de la colaboración estratégica de EFC con la FIFA, y beneficiará a cientos de entidades, tanto grandes como pequeñas, de Europa y otras partes del mundo”.

“Estoy muy satisfecho de que, por primera vez, la ayuda económica se extienda también a los partidos de clasificación. De este modo, más clubes que nunca recibirán fondos por liberar a sus jugadores. Este acuerdo pone de relieve la colaboración entre los clubes y las selecciones nacionales”, indicó.

Al-Khelaifi defendió que la EFC “trabaja en pos de los intereses de todos sus miembros, y de quienes no lo son, que forman parte del mundo del fútbol”. “Los clubes desempeñan un papel fundamental en el éxito del fútbol de selecciones, ya que forman, contratan y liberan a los jugadores. Por su parte, las selecciones contribuyen al crecimiento y la visibilidad mundial de los clubes”, concluyó.