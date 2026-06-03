Tarjetón Digital para el Mundial 2026: ¿Quiénes lo necesitan? Documentos y paso a paso para tramitarlo

CDMX anuncia Tarjetón Digital por el Mundial 2026 para residentes; estas son las zonas afectadas por los cierres. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Ante los cortes a la circulación que llegarán con el arranque del Mundial 2026, la alcaldía Coyoacán implementó el Tarjetón Digital, un documento oficial que agilizará el acceso de los vecinos del Estadio Ciudad de México durante los partidos.

Se trata de un documento gratuito que funciona mediante un código QR, el cual se vincula a un vehículo específico y no permite transferencias.

El pase únicamente deberán tramitarlo las personas que habitan dentro de la llamada primera milla, el cuadrante con restricciones vehiculares que rodea al estadio.

En caso de que la vivienda se ubique dentro del perímetro comprendido entre avenida Santa Úrsula, Periférico Sur, Circuito Azteca, Calzada de Tlalpan, Axocpa, Las Torres, Boulevard Gran Sur y avenida del Imán, dentro de la alcaldía Coyoacán, será necesario realizar el trámite.

También deberán registrarse quienes viven en las colonias El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal.

¿Cómo obtener el Tarjetón Digital para el Mundial 2026 y qué documentos necesitas?

Hasta el momento, autoridades capitalinas realizaron un censo casa por casa y registraron más de 13 mil vehículos. Sin embargo, si tu domicilio quedó fuera de la visita, estos son los pasos a seguir.

Debes acudir al módulo fijo ubicado en el Centro de las Artes Santa Úrsula, en la esquina de la calle San Ricardo y avenida Santa Úrsula, en un horario de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Para vincular el Tarjetón Digital a tu vehículo, es necesario presentar:

Identificación oficial vigente.

Tarjeta de circulación vigente.

Datos del vehículo: marca, modelo, color y placas . El domicilio deberá coincidir con el registrado en la tarjeta de circulación.

. El domicilio deberá coincidir con el registrado en la tarjeta de circulación. Si rentas una vivienda, deberás presentar el contrato de arrendamiento vigente o un recibo reciente de servicios como agua, luz o telefonía fija.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, no existirá un límite de registros por vivienda. Los habitantes podrán dar de alta varios vehículos o motocicletas, siempre que presenten la documentación correspondiente de cada unidad.

¿Cuándo será útil el Tarjetón Digital?

El Tarjetón Digital únicamente tendrá validez durante los cinco partidos del Mundial programadas en el Estadio Ciudad de México.

El día de la inauguración del Mundial 2026, el 11 de junio, los cortes a la circulación iniciarían entre las 8:00 y las 10:00 horas y concluirían dos horas después del final del encuentro.

Las fechas programadas son: