EU impone arancel del 50% a productos de Canadá, en represalia por gravámenes a autos y lácteos

La administración Trump tiene impuso un nuevo arancel del 50 por ciento a algunos productos canadienses en virtud de una disposición legal nunca antes utilizada, alegando lo que considera un trato injusto por parte de Ottawa hacia los productos estadounidenses de alcohol, automóviles y lácteos.

Según un alto funcionario del gobierno que informó a la prensa este lunes sobre la decisión, los nuevos aranceles entrarán en vigor en 30 días. Se excluirán ciertas importaciones clave, como energía, potasa, pescado, minerales críticos y bienes sujetos a aranceles sectoriales específicos para determinadas industrias, como la automotriz y la metalúrgica.

Fundamentalmente, el funcionario afirmó que no habría exenciones para los productos amparados por el pacto comercial norteamericano vigente entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC). El presidente Donald Trump firmó una proclamación ordenando la imposición de aranceles el lunes por la mañana, añadió el funcionario.

Trump ya había amenazado con imponer aranceles a productos de otros países, para luego retractarse de algunos de ellos tras negociaciones o consecuencias negativas en el mercado.

Los aranceles se aplican en virtud del artículo 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de hasta el 50 por ciento a los países que se considere que discriminan contra el comercio estadounidense. Esta disposición nunca se había utilizado antes para imponer aranceles.

La medida adoptada el lunes amenaza con tensar aún más las relaciones entre los dos países vecinos, tradicionalmente aliados cercanos.

La semana pasada, Trump amenazó con aumentar los aranceles a los productos canadienses para castigar al país por el humo de los incendios forestales que cubrió ciudades estadounidenses, incluidas Nueva York y Washington, durante la última semana. Un alto funcionario del gobierno afirmó que Estados Unidos aún estaba explorando opciones relacionadas con la amenaza de Trump, pero que la medida del lunes no guardaba relación con los incendios forestales.

Para complicar aún más la relación comercial entre ambos países, Estados Unidos se negó a principios de este mes a prorrogar su acuerdo comercial, conocido como T-MEC, con Canadá y México, lo que podría dar pie a años de negociaciones polémicas.