Jorge Ortiz de Pinedo reacciona a la detención de Luis de Llano: ‘Afortunadamente ya está en su casa’

Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre la liberación y la detención de Luis de Llano. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Jorge Ortiz de Pinedo reaccionó a la detención y posterior liberación de Luis de Llano, quien permaneció arrestado durante casi 24 horas por el presunto incumplimiento de una sentencia relacionada con el caso de Sasha Sokol.

El actor de Una familia de 10 ha trabajado con el productor en distintos proyectos a lo largo de su trayectoria; sin embargo, aclaró que no mantiene una relación de amistad cercana con él.

“Son circunstancias de la vida, ya está en su casa afortunadamente, esto está muy bien (...) si opino más me voy a meter en broncas, ya pasó y ya”, declaró ante diferentes medios.

Ortiz de Pinedo también aseguró que no ha hablado con Luis de Llano desde antes de su detención y que, cuando intentó contactarlo, no recibió respuesta porque, según explicó, “estaba ocupado”.

“Mañana intentaré hablarle, supongo que ahorita necesita descansar. Lo conozco desde hace mucho tiempo, mi papá y su papá Luis de Llano Palmer trabajaron juntos, fueron amigos. Fuimos socios, espero que esté bien”, dijo en un video compartido por Venga la Alegría.

El actor de comedia incluso bromeó sobre la posibilidad de enfrentar una situación similar a su edad y expresó sus mejores deseos para Sasha Sokol, quien mantiene un proceso legal relacionado con el productor.

Las órdenes de arresto contra Luis de Llano fueron medidas de apremio por dos incumplimientos distintos y por separado derivados de la sentencia de la SCJN. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿Por qué detuvieron a Luis de Llano?

El productor musical Luis de Llano fue detenido el pasado 2 de septiembre por el incumplimiento de una sentencia relacionada con el caso de Sasha Sokol, luego de que no acatara una orden para ofrecer disculpas públicas a la cantante.

La resolución pertenece al proceso legal que Sokol inició contra él y que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con información previa sobre el caso, la cantante señaló que llevaba un año sin cumplir con la sentencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron al productor y lo trasladaron al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, conocido como ‘Torito’.

Inicialmente, se estableció que permanecería arrestado durante 15 horas. Sin embargo, cuando estaba por cumplirse ese periodo, se le notificó que debía permanecer otras 15 horas debido a que se habían girado dos órdenes en su contra como medidas de apremio.

Estas medidas son herramientas legales que pueden utilizar las autoridades para obligar a una persona a cumplir una resolución judicial cuando existe resistencia o negativa a hacerlo.

Finalmente, Luis de Llano no cumplió las 30 horas de arresto que se habían determinado inicialmente, pues fue liberado minutos antes de llegar a las 24 horas.

Su abogado, además, presentó un amparo contra el arresto y cuestionó la legalidad de la medida.

Sasha Sokol aseguró anteriormente que Luis de Llano no había cumplido con su sentencia. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Luis de Llano podría ir a la cárcel por negarse a cumplir la sentencia del caso Sasha Sokol?

El equipo legal de Sasha Sokol señaló, mediante un comunicado, que las órdenes de arresto contra Luis de Llano no representan “un hecho aislado”.

De acuerdo con el texto, la medida es consecuencia de meses de incumplimientos, multas ignoradas y requerimientos judiciales que el productor “no atendió”. El equipo jurídico de la cantante también advirtió sobre las posibles consecuencias si continúa la negativa a cumplir con la sentencia.

El incumplimiento podría convertirse en un delito debido al “desafío sistemático ante las órdenes judiciales”, conducta que, según el comunicado, podría ameritar una pena de hasta cinco años de prisión.