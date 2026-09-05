México vs. Benín EN VIVO HOY: ¿Dónde ver el debut de la Selección en el Mundial Femenil Sub-20?

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 debuta ante Benín en el Mundial de la categoría que se disputa en Polonia.

Ahora las jóvenes mexicanas son las encargadas de alimentar las ilusiones de una nueva aventura mundialista. La Selección Mexicana Femenil Sub-20 debuta ante Benín en la Copa Mundial de la categoría, que se celebra en Polonia, con la misión de sumar sus primeros 3 puntos y dar un paso importante hacia los octavos de final.

El equipo dirigido por Doriva Bueno llega al torneo después de cerrar su preparación con una victoria ante Ghana, mientras que enfrente tiene a una selección de Benín que vive su primera participación en un Mundial Femenil Sub-20 y que mostró capacidad ofensiva ante una potencia.

El partido marca el debut de ambas selecciones en el Grupo A, donde también compiten Polonia y Argentina. Al finalizar la fase de grupos, 16 de las 24 participantes avanzarán a octavos de final: las dos primeras de cada sector y las cuatro mejores terceras.

México vs. Benín EN VIVO: Fecha, hora y dónde ver

México y Benín se enfrentan este sábado 5 de septiembre en la Arena Katowice, en Polonia. El encuentro se puede disfrutar a través de la televisión abierta, de paga y plataformas de streaming.

Partido: México vs. Benín

Fecha: sábado 5 de septiembre

Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Katowice, Polonia

Transmisión: Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ViX

¿Quiénes son las convocadas de México para el Mundial Femenil Sub-20?

La convocatoria de la Selección Mexicana Femenil Sub-20, dirigida por el técnico Doriva Bueno, tiene una importante presencia de jugadoras de la Liga MX Femenil, además de elementos que desarrollan su carrera en Estados Unidos. Las 21 jugadoras que integran la lista son:

Porteras

Valentina Murrieta — América

Camila Vázquez — Atlas

Mariángela Medina — UCLA

Defensas

Ana Lorena Torres — Atlante

Arantza Segura — América

Alexa Martínez — Pachuca

Berenice Ibarra — Pachuca

Mía Villalpando — Tigres

Natalia Muñoz — Tigres

Michel Fong — Tijuana

Ashlee Mora — UTEP

Mediocampistas

Alexa Soto — América

Abril Fragoso — Pachuca

Yareli Valadez — Pachuca

Alice Soto — Rayadas

Monique Montes — Rayadas

María Inés González — Tigres

Delanteras

Montserrat Saldívar — América

Noemí Villalobos — Atlas

Jalen Chaney — Creighton University

Deiry Ramírez — Tigres

¿Cómo llegan México y Benín a su debut en el Mundial Sub-20 Femenil?

La escuadra tricolor cerró su preparación para el Mundial Sub-20 con una victoria 2-1 sobre Ghana en Polonia. El encuentro representó el último ensayo de Doriva Bueno antes del debut y permitió al cuerpo técnico afinar detalles con el plantel que afrontará el torneo.

Antes del Mundial, México enfrentó a Chequia y Polonia durante una gira por Europa, donde logró una victoria por 2-0 ante las checas y un empate sin goles ante las anfitrionas del campeonato.

Mientras que la selección de Benín afronta su primera participación en un Mundial Femenil Sub-20. Las ‘Amazonas’ tuvieron como uno de sus últimos ensayos un encuentro ante Francia el pasado 28 de agosto en Clairefontaine, donde perdieron 3-2.

Pese a la derrota, Romaine Gandonou anotó los 2 goles de Benín en los minutos 11 y 74. La atacante se perfila como una de las principales futbolistas a seguir en el debut contra la escuadra azteca.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Femenil Sub-20?

El encuentro ante Benín es apenas el primero de los 3 compromisos de la Selección Mexicana en el Grupo A del Mundial Femenil Sub-20. Sus siguientes compromisos son:

Polonia vs. México: 7 de septiembre, 10:00 horas (tiempo de la CDMX)

Argentina vs. México: 10 de septiembre, 10:00 horas (tiempo de la CDMX)

El objetivo del conjunto dirigido por Doriva Bueno será terminar entre los dos primeros lugares para asegurar el pase directo a octavos de final y evitar depender de los resultados de otros grupos.