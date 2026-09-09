Ojo aquí, INE: Armando Ayala, senador de Morena, admite que lleva 75 días en campaña por gobierno de BC

Armando Ayala admitió que lleva más de dos meses en campaña.

¿Esto también está dentro de la ley? Armando Ayala, senador de Morena con licencia, reconoció que lleva 75 días de campaña para la gubernatura en Baja California, aunque el proceso electoral aún no inicia.

“Día número 75 de campaña”, celebró el senador antes incluso del proceso interno, y destacó sus visitas a mercados ambulantes para acercarse a la ciudadanía.

Acompañado de simpatizantes que gritaban “¡Se ve, se siente, Armando está presente!" El funcionario utilizó el video para promover su imagen.

“Contabilizamos 22 mercados ambulantes que hemos estado recorriendo en contacto con los comerciantes. Seguimos armando territorio desde Baja California”, mencionó Armando Ayala en su video.

Aunque el video fue borrado de sus redes sociales oficiales, Armando Ayala declaró que continuará con sus asambleas informativas para hablar sobre la 4T.

Ni Ayala ni la dirigencia de Morena se pronunciaron sobre los posibles actos anticipados de campaña. Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el instituto electoral local de Baja California no emitieron algún comunicado al respecto.

¿Quién es Armando Ayala?

Nacido el 2 de agosto de 1976, Armando Ayala Robles es senador de Morena con licencia y aspirante a la candidatura de la 4T por la gubernatura de Baja California, puesto por el que compite Julieta Ramírez.

Estudió Administración de Empresas en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, para después continuar sus estudios en la Universidad del Valle de México en Chapultepec, Ciudad de México.

En su juventud fue promotor y difusor turístico en Multimedios Marketing, y luego de terminar la licenciatura, en 2017, trabajó como coordinador de la expo fiesta viva industrial, comercial y de servicios de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada, Baja California.

Tiempo después fue director general de la televisora Canal 29 PSN de Ensenada.

Su carrera política arrancó en 2014, como miembro fundador de Morena y promotor de la soberanía nacional.

En 2016 buscó por primera vez la presidencia municipal de Ensenada por Morena, y en 2018 se convirtió en integrante del equipo de transición del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Ensenada.

Entre 2018 y 2019 fue delegado federal de programas de Desarrollo Integral en Ensenada, y luego se convirtió en presidente municipal de Ensenada, cargo en el que se mantuvo hasta 2024, cuando dio el salto a senador representante de Baja California.