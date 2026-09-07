INE instala comisión contra narcocandidatos en elecciones: ¿Qué consejeros la forman y cómo funcionará?

El INE informó que la comisión para revisar candidaturas tendrá contacto directo con instituciones de seguridad, bancos y Hacienda.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, a fin de evitar que funcionarios ligados al crimen organizado lleguen a cargos de elección popular.

La institución mencionó en un comunicado que la comisión será conformada por la consejera Norma de la Cruz Magaña, Arturo Chávez López, que será el presidente de la misma, y Uuc-kib Espadas Ancona.

Con ello, la comisión está lista para operar de cara a las elecciones 2027, con el objetivo de “fortalecer la democracia mediante la prevención de riesgos de infiltración delictiva en procesos electorales”, de acuerdo con el consejero Arturo Chávez.

¿Qué hará la comisión del INE para verificar candidaturas?

Los tres consejeros responsables de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE pedirán información directamente a las fiscalías estatales relacionadas con los aspirantes a cargos públicos.

Las revisiones de los consejeros del INE se aplicarán desde las precandidaturas hasta las candidaturas, y considerarán a personas suplentes.

El INE reiteró que en todo momento prevalecerá el derecho a la presunción de inocencia y la garantía a la estricta confidencialidad, por lo que la información no constituirá declaraciones de elegibilidad, no alterarán los derechos de los políticos y no será utilizada con fines distintos a las previsiones en la ley.

El diálogo será permanente con las secretarías de Seguridad, Hacienda, el SAT, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución explicó que la inclusión en listas a revisión de candidatos ligados al narco por las dependencias de seguridad será voluntaria, y en caso de que exista un riesgo razonable, “la decisión final de mantener las postulaciones corresponderá única y exclusivamente a los partidos políticos y candidatos independientes”.

“La delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista”, explicó Arturo Chávez, quien declaró que “renar la infiltración de la delincuencia organizada significa frenar la violencia política, la corrupción y apostar por que la gobernanza democrática de un país debe mantener la paz”.