INE presenta propuesta de presupuesto para elecciones 2027: Poco más de la mitad iría a Morena, PT y PVEM

El INE dio a conocer detalles sobre el presupuesto asignado a cada uno de los partidos políticos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de presupuesto para el periodo electoral 2027 , y presentó dinero que preliminarmente recibiría cada partido, con más de la mitad para los partidos de la 4T: Morena, PT y Partido Verde.

El anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2027 es por un monto total de 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, con lo que se espera que el INE organice el proceso electoral federal y los locales, además de distribuir el gasto para partidos y coordinar el Sistema Nacional Electoral, entre otras actividades.

Además, el consejo del INE aprobó el financiamiento público para partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes, con un monto total de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos, a la espera del visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Morena es el partido ‘ganón’, con más de una cuarta parte del presupuesto asignado a partidos y con un presupuesto para actividades ordinarias 17 veces más grande que el de los nuevos partidos políticos: PAZ y Somos México .

Elecciones 2027: ¿Cuánto dinero recibiría cada partido político?

En caso de que se apruebe al anteproyecto de presupuesto para las elecciones 2027, este sería el dinero que recibiría cada partido:

Morena

El partido guinda sería el que más dinero recibiría para las elecciones 2027 , poco más del doble que el PAN, que ocupa el segundo puesto.

Esta es la distribución de presupuesto que recibiría Morena :

Actividades ordinarias: 2 mil 685 millones 383 mil 581 pesos.

Actividades tendientes a la obtención del voto: 805 millones 615 mil 74 pesos.

Actividades específicas: 80 millones 963 mil 488 pesos.

Monto para el liderazgo político de las mujeres: 80 millones 561 mil 501 pesos.

PAN

El partido liderado por Jorge Romero sería el segundo más beneficiado por el presupuesto del INE, con poco más de 300 millones de pesos por encima del PRI.

Este será el presupuesto del PAN para las elecciones en caso de que se apruebe el anteproyecto del INE:

Actividades ordinarias: mil 332 millones 399 mil 415 pesos.

Actividades tendientes a la obtención del voto: 399 millones 719 mil 824 pesos.

Actividades específicas: 38 millones 682 mil 732 pesos.

Monto para el liderazgo político de las mujeres: 39 millones 971 mil 892 pesos.

PRI

El partido dirigido por Alejandro ‘Alito’ Moreno es el tercero que tendría más presupuesto en las elecciones de 2027.

Estos son los montos que recibiría el PRI para el proceso electoral:

Actividades ordinarias: mil 8 millones 598 mil 215 pesos.

Actividades tendientes a la obtención del voto: 302 millones 579 mil 465 pesos.

Actividades específicas: 28 millones 563 mil 945 pesos.

Monto para el liderazgo político de las mujeres: 30 millones 257 mil 946 pesos.

Movimiento Ciudadano

Dirigido por Jorge Álvarez Máynez , el ‘movimiento naranja’ es el cuarto con más presupuesto del INE.

Este es el presupuesto que recibiría Movimiento Ciudadano para las elecciones de 2027:

Actividades ordinarias: 995 millones 86 mil 472 pesos.

Actividades tendientes a la obtención del voto: 298 millones 525 mil 942 pesos.

Actividades específicas: 23 millones 740 mil 169 pesos.

Monto para el liderazgo político de las mujeres: 29 millones 852 mil 594 pesos.

Partido Verde

Uno de los principales aliados de Morena recibirá una tercera parte de lo que el INE prevé asignar al partido guinda.

Este sería el presupuesto del Partido Verde para las elecciones 2027:

Actividades ordinarias: 854 millones 237 mil 393 pesos.

Actividades tendientes a la obtención del voto: 256 millones 271 mil 218 pesos.

Actividades específicas: 23 millones 740 mil 169 pesos.

Monto para el liderazgo político de las mujeres: 25 millones 627 mil 122 pesos.

PT

El otro aliado de Morena está entre los que recibirán menos presupuesto del INE para las elecciones 2027 .

Este es el dinero que recibiría el PT, dirigido por Alberto Anaya, para las elecciones:

Actividades ordinarias: 688 millones 453 mil 362 pesos.

Actividades tendientes a la obtención del voto: 206 millones 536 mil 9 pesos.

Actividades específicas: 18 millones 559 mil 418 pesos.

Monto para el liderazgo político de las mujeres: 20 millones 653 mil 601 pesos.

PAZ y Somos México

Los nuevos partidos políticos recibirán una fracción de lo que recibirán los partidos políticos consolidados, y con ello deberán conservar su registro en las elecciones 2027:

Actividades ordinarias: 157 millones 586 mil 634 pesos.

Actividades tendientes a la obtención del voto: 47 millones 275 mil 990 pesos.

Actividades específicas: 8 millones 864 mil 248 pesos.

Monto para el liderazgo político de las mujeres: 4 millones 727 mil 599 pesos.

Además de estos montos, el INE asignará 32 millones 830 mil 549 pesos de prerrogativa postal y 86 mil 687 pesos para prerrogativa telegráfica para todos los partidos por igual.

Finalmente, el INE asignará 47 millones 275 mil 990 pesos a candidaturas independientes.