¿Seguirá apoyando a la 4T? Así reapareció Enrique Inzunza en el Senado

El exsenador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez aseguró que se conducirá conforme a los principios en los que cree.(Foto:ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

En el discurso, Enrique Inzunza dejó de ser de Morena; en los hechos, todo sigue normal.

En el primer día de sesiones del Senado, el sinaloense, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, volvió a ser el punto de atención de sus compañeros y de las lentes de los medios de comunicación.

Apenas entró al pleno, Adán Augusto López, excoordinador de la bancada y quien también ha sido ligado al crimen organizado, le gritó desde su escaño: “¡Senador Inzunza!”, mientras emitió una señal de saludo.

Ante la prensa, el senador reiteró que, aunque ahora está sin bancada, votará bajo la línea de Morena.

“Que yo no esté dentro de la bancada parlamentaria de Morena no implica que yo no aplique los principios en los que creo, de tal manera que siempre que haya una iniciativa que tenga como propósito reforzar la garantía de la soberanía nacional, de defender los derechos de los mexicanos, de generar prosperidad compartida, de generar justicia, bienestar en México, contarán con (mi voto)”.

Durante la sesión, los senadores Alfonso Cepeda, Cuauhtémoc Ochoa, Gerardo Fernández Noroña y López Hernández se acercaron a su escaño a platicar.

En gran parte de esta, también ignoró a los oradores, estuvo leyendo un libro. El sinaloense se mantiene al frente de la Comisión de Estudios Legislativos; será decisión de la Junta de Coordinación Política si se la retira.

¿Por qué Enrique Inzunza dejó Morena?

Enrique Inzunza, senador señalado por Estados Unidos de presuntos nexos con Los Chapitos, anunció su rompimiento con la bancada de Morena en el Senado para ejercer su cargo de manera independiente, el pasado 26 de agosto.

“He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, escribió en una carta dirigida a Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena.

En el documento justifica su decisión de mantenerse en el cargo con fuero constitucional debido a que “los sinaloenses me confirieron mediante el voto la responsabilidad de representarlos en el Senado”.

El servidor público asegura que es blanco de una “feroz” campaña de calumnias luego de la imputación por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.