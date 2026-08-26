Enrique Inzunza se separa de Morena en el Senado: ‘No daré elementos para cuestionar a la 4T’

‘No daré elementos para cuestionar a la 4T’: Enrique Inzunza deja Morena. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

Enrique Inzunza, senador señalado por Estados Unidos de presuntos nexos con Los Chapitos, anunció su rompimiento con la bancada de Morena en el Senado para ejercer su cargo de manera independiente.

“He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, escribió en una carta dirigida a Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena.

En el documento justifica su decisión de mantenerse en el cargo con fuero constitucional debido a que “los sinaloenses me confirieron mediante el voto la responsabilidad de representarlos en el Senado”.

El servidor público asegura que es blanco de una “feroz” campaña de calumnias luego de la imputación por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

“Por ello no daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación”, apuntó.

El posicionamiento de Enrique Inzunza ocurre en medio de los llamados de legisladores de Morena para que solicite licencia a su cargo mientras la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación en su contra.

El periodo ordinario de sesiones en el Senado está próximo a iniciar y el oficialismo considera prudente que Inzunza, al igual que otros nueve funcionarios señalados por EU, debe dejar su cargo.

“Creo que cualquier persona que tenga un señalamiento tan delicado como el que existe debe someterse al escrutinio de la justicia, y creo, sin duda, que la mejor forma de someterse al escrutinio de la justicia es sin fuero constitucional”, dijo el diputado por Morena, Arturo Ávila.

A la par, el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, consideró que el caso de Inzunza afecta a la reputación del movimiento.

Sheinbaum critica ‘ambición del poder por el poder’

Ante el intento de Rubén Rocha Moya por volver a la gubernatura de Sinaloa, el 22 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que funcionarios pongan el interés personal por encima de los intereses de la nación.

Comentó que México “merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros”, aunque no mencionó el nombre Rocha Moya o Enrique Inzunza.

En la mañanera del 25 de agosto, la mandataria fue cuestionada sobre si el senador debería solicitar licencia; sin embargo, dijo que cada una de las personas señaladas por EU debe tomar una decisión, pero deben actuar con responsabilidad.