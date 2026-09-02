IA dispara precios de consolas de videojuegos y agudiza escasez de chips para la industria

La industria de los videojuegos se vio afectada por el aumento en el consumo de chips de la IA.

La carrera por desarrollar i nfraestructura para Inteligencia Artificial (IA) comienza a tener un efecto colateral en la industria de los videojuegos , que reportó un aumento de hasta 70 por ciento en el precio de consolas, debido a que la fuerte demanda de memoria RAM y procesadores gráficos para los centros de datos están absorbiendo componentes que también requiere la fabricación de consolas.

El impacto de esta escasez para la industria de videojuegos ya se refleja en los precios, pues según datos de la Consultora The CIU, en los últimos 12 meses, Nintendo encareció hasta 70 por ciento sus dispositivos, impulsado por el lanzamiento de la nueva Switch 2 ; Xbox registró un alza cercana a 30 por ciento; Xbox aumentó 11 por ciento el costo de sus modelos; mientras que Sony mantiene un ajuste aproximado de 10 por ciento en la PS5 , en este caso aplicado desde 2022.

“Tal como ocurrió con las criptomonedas y las tarjetas gráficas, ahora la Inteligencia Artificial y los Data Centers que albergan modelos como ChatGPT , Copilot o Gemini están absorbiendo componentes clave, reduciendo la disponibilidad para el mercado gamer”, explicó David Santiváñez Antúnez, CEO de GameMetron, consultora especializada en videojuegos.

La presión sobre estos componentes se ha agravado en los últimos meses debido a que los centros de datos de IA, tanto en México como en Brasil , Estados Unidos y Europa han crecido 14 por ciento para atender la expansión de la IA. De hecho, TrendForce prevé que los precios contractuales de la memoria DRAM para servidores aumenten entre 13 y 18 por ciento trimestral durante el tercer trimestre de 2026.

La presión también alcanza a las tarjetas gráficas. En agosto, los precios medianos de algunas GPU GeForce RTX 50 aumentaron hasta 39 por ciento en tiendas de Estados Unidos, mientras que el costo de la memoria se ubicó entre 11.41 y 13.28 dólares por gigabyte.

“Ya ha habido aumentos, eso sí lo hemos visto a lo largo de este año, pero, por ejemplo, hoy los precios de un GPU van cambiando cada semana. Se ha vuelto como un tema de bolsa. Y se ha vuelto una moneda de cambio muy interesante”, señaló Jessica Peña, directora de México IA+.

Para Peña, el fenómeno responde principalmente al crecimiento de la demanda y no necesariamente a una incapacidad de la industria para producir componentes. La capacidad disponible está siendo redirigida hacia memoria de alto ancho de banda y servidores especializados en IA.

“Al final eso te está hablando más de una demanda que una falta de producción de cierto producto. Hablo de la demanda que estoy segura que la industria va a resolver porque hay demanda, porque las empresas están comprando”, indicó.

La ejecutiva anticipó que la presión sobre la oferta de RAM continuará hacia 2027, conforme aumenten las necesidades de infraestructura para IA. Aunque descartó un escenario en el que esta situación frene por sí sola el desarrollo de la tecnología.

“Hay muchas oportunidades y no va a ser algo que va a detener el avance de la Inteligencia Artificial , pero por el momento no veo un escenario en el que grandes empresas se vayan a la quiebra porque no tienen ese tipo de la memoria RAM o algo más”, comentó.

(El Financiero)

Usuarios enfrentan aumento en gasto de videojuegos

Mientras la industria tecnológica compite por memoria y capacidad de procesamiento, el consumidor mexicano enfrenta un mayor costo para ingresar al ecosistema de consolas.

El gasto promedio asociado a una consola fija alcanzó 7 mil 924.5 pesos al primer trimestre de 2026, un aumento de 12.8 por ciento anual.

El encarecimiento ya comienza a modificar el mercado, ya que durante el año pasado, el 17.4 por ciento de los mexicanos adquirió una consola, una proporción 6.3 por ciento menor que un año antes, de acuerdo con el estudio de The CIU sobre la evolución del gaming de consola en México.

“Pese a ello, las consolas mantienen el mayor peso económico dentro del mercado nacional, generando 33 mil 644 millones de pesos, equivalentes a 79.4 por ciento del valor total de la industria de videojuegos en México”, señaló Alberto Piedras, analista de The CIU.

Con lo anterior, David Santiváñez consideró que mientras crece la cantidad de jugadores y el negocio de las consolas concentra ocho de cada 10 pesos del mercado, el costo de renovar los equipos aumenta y la competencia por memoria y procesadores con la IA amenaza con mantener la presión sobre los precios.

“No va a cambiar mucho el comportamiento de los gamers. Muchos buscarán ofertas en plataformas internacionales o descuentos agresivos, donde quizá no noten el aumento en los precios, pero si esto continúa, entonces la industria debe empezar a tomar medidas”, concluyó el CEO de GameMetron.