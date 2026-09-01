EU, el mercado de mil 500 millones de dólares que Viva Aerobus y Volaris quieren ampliar con su fusión

El camino para la fusión de Viva Aerobus y Volaris dará un nuevo paso el jueves 3 de septiembre con la celebración de una sesión extraordinaria para definir la integración del Consejo de Administración del Grupo Más Vuelos , así como una serie de modificaciones a sus estatutos para adecuarlos a los requerimientos solicitados por la Secretaría de Economía. Esta reorganización busca afianzar una estructura operativa más eficiente en un entorno de alta competencia regional.

Sin embargo, en el fondo, Grupo Más Vuelos busca consolidar el mercado aéreo de Estados Unidos , donde su participación conjunta asciende a cerca del 27 por ciento en julio de este año. Con este nivel de penetración, superan a competidores estadounidenses como American Airlines y United Airlines , cuyas cuotas se ubican en 17.1 y 14.8 por ciento, respectivamente, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) .

Además, una revisión de los últimos tres años, revela que la proporción de los ingresos obtenidos en el mercado estadounidense para ambas aerolíneas creció. Según reportes financieros de las dos compañías, el mercado aéreo hacia EU les generó en el último año ingresos operativos por mil 434 millones de dólares, de los cuales poco más de mil millones corresponden a Volaris y 430 mil 360 dólares a Viva Aerobus, registrando un alza acumulada del 17.2 por ciento en tres años.

“Más del 40 por ciento de nuestra capacidad se destinó al mercado transfronterizo, fortaleciendo nuestra posición como una alternativa líder para los viajes de visita a amigos y familiares y el tráfico de ocio entre México y Estados Unidos, al tiempo que respaldaba una base de ingresos más diversificada e incrementaba nuestra exposición a ingresos denominados en dólares estadounidenses”, refirió Enrique Beltranena, director general de Volaris, en su informe anual integrado.

La estrategia fundamental de la fusión busca generar eficiencias operativas encaminadas a mantener la expansión en las trayectorias internacionales.

“Para nuestros accionistas, la transacción está diseñada para crear una plataforma más sólida para la creación de valor a largo plazo, respaldada por una mayor escala, un mayor poder de compra, un acceso más amplio al capital, eficiencias operativas y una mayor flexibilidad financiera, al tiempo que se preservan los principios de costos”, vislumbra Beltranena sobre el proyecto.

Las empresas ya han sido requeridas por segunda ocasión por la autoridad antimonopolios mexicana, a la que entregaron la documentación del acuerdo, estimando que una eventual autorización sujeta a condiciones podría darse a finales de este año.

(El Financiero)

Dominan mercado aéreo de Estados Unidos

Las aerolíneas interesadas en fusionar sus estructuras accionarias, manteniendo sus marcas comerciales diferenciadas, no solo dominan el mercado nacional al transportar a más de 7 de cada 10 pasajeros en rutas domésticas, sino que han ampliado su presencia en el segmento transfronterizo.

“Las operaciones internacionales mantienen una sólida dinámica impulsada por las operaciones (aéreas) con Estados Unidos. Bajo este contexto cabe mencionar que durante 2026 se ha observado una dinámica negativa por parte de las aerolíneas estadounidenses en sus operaciones en México , lo que también podría sugerir que la emisora ha estado ganando participación de mercado”, apuntaron los analistas Alik García y Sebastián Martínez en un reporte para VALMEX Casa de Bolsa.

Esta coyuntura ocurre en un momento en que las compañías norteamericanas han reducido oferta de asientos ante los altos costos de combustible y una menor demanda hacia destinos del Caribe mexicano. En ese sentido, la participación global de las aerolíneas mexicanas en las rutas transfronterizas ronda el 38 por ciento, incluyendo la operación de Aeroméxico .