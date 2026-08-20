Alianza Aeroméxico-Delta Air Lines ‘sobrevive’: Corte de Apelaciones de EU avala operaciones conjuntas

desde diciembre del año pasado, Aeroméxico y Delta apelaron contra la eliminación de su alianza.

La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito resolvió a favor de la alianza de Aeroméxico con Delta Air Lines, por lo que las aerolíneas podrán continuar con su colaboración conjunta.

“Consideramos que el Departamento de Transporte se apartó de su precedente sin proporcionar una explicación razonable al emitir la orden final. La resolución final fue arbitraria y caprichosa. En consecuencia, la revocamos”, resolvió la Corte de Apelaciones según el documento del fallo en poder de El Financiero.

Entre otros detalles, el documento analiza que el DOT no utilizó los mismos fundamentos para analizar casos similares, y se concentró en presuntas fallas en un solo mercado, es decir, el que involucra únicamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) .

¿Por qué no eliminaron la alianza Aeroméxico-Delta?

La Corte argumentó que la eliminación de la inmunidad antimonopolio ordenada por el DOT “no analizó ninguno de los mil 687 pares de ciudades en el mercado aéreo Estados Unidos-México , y mucho menos realizó un análisis exhaustivo de la distribución de cuotas de mercado como lo hizo el DOT en 2016.

Tampoco realizó un análisis de pares de países en el mercado Estados Unidos-México. A diferencia de su análisis inicial, el DOT no investigó la cuota de mercado que controlaba cada competidor ni predijo cómo evolucionaría ese panorama si la empresa conjunta continuaba operando”.

Aeroméxico refirió que la Corte dejó sin efectos la orden del Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos, mediante la cual se daba por terminada la aprobación de inmunidad antimonopolio.

“Como resultado, el acuerdo de colaboración conjunta y su inmunidad antimonopolio permanecen vigentes, lo que permite a Aeroméxico y Delta continuar ofreciendo mayor conectividad, una red más amplia, opciones de servicio más convenientes y mayor competencia para los clientes que viajan entre México y Estados Unidos”, indicó Aeroméxico en un comunicado.

La aerolínea agregó que se encuentra revisando la opinión de la Corte y los posibles siguientes pasos con Delta y con sus asesores legales.