Muere Andy ‘The Butcher’ Williams, músico y estrella de la lucha libre, tras desmayarse en pelea

Andy Williams, guitarrista de Every Time I Die y luchador conocido como The Butcher, murió a los 48 años tras una emergencia durante un combate en Pensilvania. (Foto ilustrativa generada con IA).

El ring fue el último escenario de Andy Williams, conocido en la lucha libre profesional como ‘The Butcher’. El músico y estrella del wrestling murió a los 48 años después de desvanecerse en un combate en Pensilvania, Estados Unidos.

El fallecimiento del luchador fue confirmado este domingo por la promotora All Elite Wrestling (AEW) en un comunicado donde recordaron su faceta como artista del metalcore con Every Time I Die y su “exitosa transición al mundo de la lucha libre profesional”, donde era respetado dentro y fuera del ring.

El agente del luchador declaró a KDKA-TV: “Era un hombre maravilloso y lo extrañaré todos los días”.

¿Qué le pasó a Andy Williams?

Andy Williams se desmayó la noche del sábado 5 de septiembre durante la función Five Years de Enjoy Wrestling, en el Mr. Smalls Theatre de Millvale, Pensilvania, donde compartía el cuadrilátero con su compañero Jesse Guilmette, conocido como ‘The Blade’. Tras la emergencia médica, el resto del combate fue cancelado.

All Elite Wrestling﻿ lamentó la muerte de Andy Williams. (Foto: Facebook All Elite Wrestling﻿)

Enjoy Wrestling informó en un comunicado de X: “Nuestros médicos del equipo le han atendido de inmediato, practicándole la reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la ambulancia. Hemos enviado a todo el mundo a casa y ahora estamos en el hospital a la espera de más información”.

De acuerdo con el audio de las comunicaciones de emergencia obtenido por TMZ, Williams “se golpeó la cabeza contra un poste del ring” durante el combate.

El forense del condado de Allegheny confirmó a People que Williams murió el sábado en el hospital a las 9:43 p.m. (hora local), aproximadamente una hora después del incidente ocurrido durante la función. No se ha anunciado la causa oficial de su muerte.

¿Quién fue Andy Williams?

Andrew ‘The Butcher’ Williams nació en Nueva York y desarrolló dos exitosas carreras profesionales: la música y la lucha libre.

Williams fue uno de los fundadores de Every Time I Die, banda de metalcore formada en Buffalo, Nueva York, en 1998. Permaneció en el grupo hasta su separación en 2022 y participó en la grabación de sus nueve álbumes.

En 2008, Every Time I Die firmó con Epitaph Records. El sello describió al grupo como una banda que convirtió “el caos en catarsis”, con una combinación de intensidad, melodías y ritmos poco convencionales.

Después de la separación de Every Time I Die, Williams formó Atomic Rule en 2023. En 2025, la agrupación lanzó un EP de demostración y tenía previsto realizar una gira por la costa oeste de Estados Unidos junto con GWAR durante noviembre y diciembre.

Horas antes de su lucha del 5 de septiembre, Williams apareció en un video publicado en la cuenta de Instagram de Atomic Rule en el que habló sobre la nueva música de la banda y sus próximos conciertos: “Prepárense, porque Atomic Rule va a llegar y va a arrasar”.

La lucha libre profesional llegó a su vida varios años después de la música. Williams comenzó a competir en el circuito independiente en 2015, a los 37 años. En 2019 debutó en All Elite Wrestling como ‘The Butcher’, tras concluir su contrato este año, regresó al circuito independiente.

Williams explicó en el podcast HardLore que la música y la lucha libre tenían similitudes para él: “Cualquiera que haya escrito una canción puede luchar en un combate de lucha libre. Es muy parecido a armar una canción: poner una canción junta es como armar un combate de lucha libre. Hay subidas y bajadas, hay picos y valles”.

Las reacciones a la muerte de Andy Williams

La muerte de Andy Williams provocó mensajes de compañeros de la lucha libre y músicos que trabajaron con él.

El luchador Sammy Guevara recordó en X la personalidad de Williams fuera del ring: “Por el tamaño que tenía, con todos esos tatuajes, uno pensaría que sería un monstruo. Pero, en realidad, Andy Williams siempre fue una persona muy amable”.

El peleador Josh Alexander y lo llamó “una de las mejores personas” que había conocido: “Cada vez que hablábamos, yo salía de la conversación siendo una mejor persona. Recordaré a Andy por lo que era: un tipo con un corazón enorme que siempre podía hacerme sonreír”.

Josh Eppard, baterista de Coheed and Cambria, recordó a Williams como “un pilar de una de las bandas más auténticas e influyentes del heavy metal” que logró ser luchador: “Dos sueños que tenemos de niños y que el 99.9 por ciento de las veces se pierden en el polvo de la adultez… él cumplió ambos”.

Matt Hardy, quien coincidió con Williams en AEW, lo describió como una persona “amable, divertida y profunda”, además de destacar su talento como músico y luchador.

Willow Nightingale, excampeona mundial femenina de AEW, recordó que Williams la alentó y defendió antes de que ella firmara con la empresa: “Tenía todo el derecho a tener ego, pero no lo tenía. Extendió su mano e hizo lo que pudo para ayudar a los demás”.