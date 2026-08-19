‘Ya lo hicimos con JC Chávez’: Azcárraga quiere una de las últimas peleas del ‘Canelo’ en el Estadio Banorte

La propuesta de Emilio Azcárraga llega semanas después de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez reconociera que ya planea su retiro del boxeo. [Fotografía. Cuartoscuro]

El Estadio Banorte podría volver a recibir una función de boxeo con Saúl ‘Canelo’ Álvarez como protagonista. Emilio Azcárraga hizo un llamado al pugilista mexicano para que contemple el inmueble de Santa Úrsula como sede de una de las peleas que le quedan antes de poner fin a su carrera profesional.

Durante una entrevista con el periodista Francisco Javier González Chávez, Emilio Azcárraga habló sobre los diferentes usos que podría tener el renovado recinto después de la Copa Mundial de 2026 y recordó que el boxeo ya protagonizó una de las noches históricas del entonces Estadio Azteca.

“Le haría un llamado al Canelo, valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano, el llegar y decir: ya lo hicimos con Julio César, vale la pena hacerlo”, declaró Azcárraga.

¿Por qué Azcárraga quiere más deportes en el Estadio Banorte?

El llamado a Canelo forma parte de un proyecto más amplio de Azcárraga para aprovechar las posibilidades del inmueble después de su remodelación. Su intención es que el estadio no limite su actividad al futbol y los conciertos, sino que abra sus puertas a otras disciplinas.

Azcárraga señaló que está dispuesto a escuchar propuestas “por más locas que parezcan” y puso sobre la mesa distintas posibilidades. Entre ellas mencionó el flag football, disciplina en la que la selección femenil recientemente logró su pase a los Juegos Olímpicos de 2028.

De igual forma, reveló que durante el Mundial conversó con un agente relacionado con LeBron James sobre la posibilidad de organizar un partido de la NBA. Sin embargo, explicó que uno de los principales obstáculos sería controlar la humedad sobre la duela para evitar que los jugadores sufran resbalones.

Para el empresario, el objetivo es aprovechar el aprendizaje que dejó el Mundial y analizar qué otras competencias tienen viabilidad en el recinto.

“Creo que vale mucho la pena pensar en que, aparte de ser la catedral del fútbol, cómo se vuelve un bastión del deporte. Otra vez, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, pero ver si hay viabilidad para hacerlo”, explicó.

'Canelo' Álvarez anunció que ya planea su retiro del box [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuándo peleó Julio César Chávez en el Estadio Azteca?

El antecedente al que hizo referencia Azcárraga ocurrió en febrero de 1993, cuando la leyenda del boxeo Julio César Chávez enfrentó al estadounidense Greg Haugen por el campeonato mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Aquella función reunió a más de 132 mil aficionados en el Estadio Azteca y se convirtió en una de las mayores asistencias registradas para una pelea de boxeo.

El enfrentamiento estuvo marcado por las provocaciones de Haugen, quien antes de la pelea menospreció a los rivales que JC Chávez había enfrentado durante su carrera e incluso puso en duda que suficientes mexicanos pudieran pagar una entrada para llenar el estadio.

El pugilista mexicano respondió arriba del ring. Derribó al estadounidense desde el primer asalto y finalmente consiguió la victoria por nocaut técnico en el quinto episodio para conservar su campeonato mundial.

Más de tres décadas después de aquella histórica función, Azcárraga toma la presentación de Chávez como referencia de lo que podría repetirse con Canelo, la actual máxima figura del boxeo mexicano.

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo antes de retirarse?

La propuesta del exdirector de Televisa llega semanas después de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez reconociera que ya planea su retiro del boxeo. El mexicano explicó en una entrevista con Ariel Helwani que calcula subir al ring solamente entre tres y cuatro veces más antes de retirarse.

“Quizá me quedan tres o cuatro peleas más porque tengo otros objetivos fuera del boxeo”, declaró el tapatío.

Canelo, quien acumula más de 20 años como profesional, también explicó que continúa en el deporte porque todavía disfruta competir y no porque considere que tenga objetivos pendientes por demostrar.

“No tengo nada que demostrar. Hice todo. Logré prácticamente todo en el boxeo. Estoy bien; sigo porque todavía lo disfruto”, señaló.

Después de colgar los guantes, el mexicano planea dedicar mayor atención a sus negocios y proyectos personales, aunque pretende continuar relacionado con el boxeo mediante el entrenamiento.

Una posible pelea en el Coloso de Santa Úrsula podría significar la gran despedida de Canelo Álvarez, quien es considerado uno de los boxeadores mexicanos más exitosos de los últimos años.