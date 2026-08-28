UNAM publica los resultados del examen de control: Así puedes saber si fuiste seleccionado

¿Quedaste en la UNAM? Así puedes consultar los resultados del examen de control. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

¡Es hoy, es hoy! La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la noche de este viernes 28 de agosto los resultados oficiales del examen de control presencial para el ingreso a la licenciatura del ciclo escolar 2026-2027.

La publicación de los puntajes marca el cierre del proceso de selección extraordinario para brindar certeza, luego de las presuntas trampas ocurridas durante el examen en línea.

¿Dónde consultar los resultados del examen de control de la UNAM?

Como lo adelantó Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, los resultados se publicaron el último fin de semana de agosto, antes del arranque de clases el próximo lunes 31 de agosto.

Los aspirantes seleccionados tendrán que realizar de inmediato su trámite de inscripción para incorporarse a las aulas lo antes posible.

Para consultar los resultados del examen de control, los jóvenes seleccionados tendrán que seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

(DGAE). Da clic al apartado ‘Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura’ e ingresa a ‘Resultados Examen de Control 2026′.

Accede a la sección ‘Tu Sitio’ con el correo electrónico y la contraseña que utilizaste al inicio del concurso de selección.

Revisa tu asignación. La plataforma detallará si el aspirante fue seleccionado, así como la carrera, la facultad, el horario asignado y los documentos requeridos para la inscripción ( carta de asignación , toma de protesta universitaria , el acuse de credencial como alumno, los datos de su alta al IMSS y su comprobante de inscripción.)

, , el acuse de credencial como alumno, los datos de su alta al IMSS y su comprobante de inscripción.) Completa los requisitos adicionales. Los seleccionados deberán responder encuestas de datos estadísticos, realizar un examen diagnóstico de inglés y descargar la documentación de inscripción.

La UNAM informó que, para este ciclo escolar, recibirá a 49 mil 074 alumnas y alumnos de primer ingreso. De ellos, 28 mil 151 ingresarán a través del Pase Reglamentado y 20 mil 923 mediante el concurso de selección.

¿Por qué la UNAM aplicó un examen de control presencial?

La decisión de convocar a esta evaluación de control derivó de diversas irregularidades detectadas en la prueba original, la cual se aplicó de forma virtual.

Durante la revisión del examen en línea, la Comisión Técnica de la universidad identificó comportamientos anómalos, entre ellos un incremento inusual de aspirantes con resultados perfectos o superiores a los 100 aciertos.

Asimismo, se documentaron anomalías como la asistencia de terceras personas a los sustentantes, el uso de teléfonos celulares, posibles suplantaciones de identidad y el uso de tecnologías de inteligencia artificial.

Van por academias que presuntamente hicieron trampa en examen de la UNAM

Las indagatorias sobre las irregularidades en el proceso de admisión virtual escalaron al ámbito judicial. Recientemente fueron detenidos dos sujetos identificados como operadores de la academia privada Más Preparación.

Un juez de control de la Ciudad de México impuso prisión preventiva justificada a Edgar ‘N’ y David ‘N’. Según las investigaciones ministeriales, los imputados habrían cobrado a los aspirantes a cambio de responder por ellos el examen en línea.

Para ello, presuntamente utilizaron los equipos de cómputo de la academia y contaron con la complicidad de algunos instructores para simular que los exámenes eran contestados por los alumnos registrados.