Resultados del examen de control de la UNAM: Así puedes consultar si te quedaste en la licenciatura

Durante el fin de semana podrás revisar si obtuviste un lugar en la UNAM y cuáles son los siguientes pasos para completar tu inscripción.

A partir del próximo fin de semana, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará los resultados del examen de control para el ingreso a licenciatura.

Esto luego de que la Universidad detectó ‘trampas’ e irregularidades en el examen de admisión para el ingreso a licenciatura que, en esta ocasión, fue aplicado en línea.

De acuerdo con la UNAM, una vez que estén todas las calificaciones, se realizará la publicación de resultados y la asignación de lugares conforme al puntaje obtenido y la disponibilidad de espacios en cada carrera, facultad y modalidad solicitada por los aspirantes.

Lo anterior, tiene como fecha límite el 30 de agosto para que los aspirantes seleccionados completen su inscripción en la UNAM y se presenten al inicio de clases el próximo lunes 31 de agosto.

¿Cómo consultar los resultados del examen de control de la UNAM?

Para consultar los resultados del examen de control de la UNAM, los aspirantes tienen que ingresar al portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y acceder a ‘Tu Sitio’ con el correo electrónico y la contraseña que registraron.

Una vez dentro de la plataforma, podrán revisar si fueron seleccionados para ingresar a la licenciatura correspondiente.

En la misma página estará disponible la carrera y facultad a la que fueron asignados, así como el horario y los documentos necesarios para presentarlos en la inscripción.

Otro de los pasos es llenar las encuestas con datos estadísticos y el examen diagnóstico de inglés. Además de descargar la documentación requerida para su inscripción y seguir las indicaciones que publique la universidad.

¿Por qué hubo un examen de control en la UNAM?

La UNAM decidió aplicar un examen de control presencial luego de detectar un incremento inusual de aspirantes con resultados superiores a 100 aciertos en el examen de admisión en línea, lo que llevó a la revisión del proceso de miles de aspirantes para una nueva evaluación.

El examen se realizó en sedes de la Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana, con el objetivo de garantizar que los lugares fueran asignados con base en el desempeño real de los aspirantes.

Por dicha situación, la UNAM retrasó el ingreso a clases en licenciatura para los alumnos de primer ingreso en todas las facultades.

Además, la Universidad dio a conocer que recibirá a 50 mil 113 alumnos para la generación que entrará este ciclo escolar, lo que significa mil 454 cupos más que el año pasado.