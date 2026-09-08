Hacienda anda ‘billetuda’: Programas sociales recibirán 1 billón 25 mil 388 millones de pesos

Los programas sociales del gobierno federal son uno de los pilares de la política de la 4T que contempla el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2027. (Cuartoscuro: Margarito Pérez Retana).

El Gobierno de México plantea destinar 1 billón 25 mil 388.5 millones de pesos a los principales programas sociales durante 2027, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La propuesta coloca a los Programas para el Bienestar como una de las principales vías de la política de gasto público para el próximo año, bajo el argumento de que estos apoyos, varios de ellos reconocidos como derechos constitucionales, buscan atender directamente a la población en situación de vulnerabilidad y reducir las brechas sociales.

El programa con la mayor asignación sería la Pensión para Adultos Mayores, con 543 mil 498.4 millones de pesos.

Le siguen los programas de Becas Benito Juárez, que en conjunto contemplan 190 mil 551.9 millones de pesos, mientras que la Beca Rita Cetina tendría una asignación de 133 mil 561.3 millones de pesos.

Entre las pensiones y apoyos también destacan la Pensión Mujeres Bienestar, con 59 mil 356.3 millones de pesos, y la Pensión para Personas con Discapacidad, que tendría 37 mil 436.3 millones de pesos.

El proyecto contempla además 40 mil 500 millones de pesos para Sembrando Vida; 34 mil 353.9 millones para el Programa de Vivienda Social; 25 mil 985.3 millones para Jóvenes Construyendo el Futuro, y 20 mil millones para La Escuela es Nuestra.

¿Cuánto recibirían los principales programas?

De acuerdo con la propuesta de Hacienda, los recursos quedarían distribuidos de la siguiente manera:

Pensión para Adultos Mayores: 543,498.4 millones de pesos.

543,498.4 millones de pesos. Programas de Becas Benito Juárez: 190,551.9 millones.

190,551.9 millones. Beca Rita Cetina: 133,561.3 millones.

133,561.3 millones. Pensión Mujeres Bienestar: 59,356.3 millones.

59,356.3 millones. Sembrando Vida: 40,500 millones.

40,500 millones. Pensión para Personas con Discapacidad: 37,436.3 millones.

37,436.3 millones. Programa de Vivienda Social: 34,353.9 millones.

34,353.9 millones. Jóvenes Construyendo el Futuro: 25,985.3 millones.

25,985.3 millones. La Escuela es Nuestra: 20 mil millones.

20 mil millones. Producción para el Bienestar: 17 mil millones.

17 mil millones. Fertilizantes: 17 mil millones.

17 mil millones. Jóvenes Escribiendo el Futuro: 13,058.2 millones.

13,058.2 millones. Comercio Justo: 8,995.6 millones.

8,995.6 millones. Acopio para el Bienestar: 8,445 millones.

8,445 millones. Leche para el Bienestar: 6,866.9 millones.

6,866.9 millones. Salud Casa por Casa: 5 mil millones.

5 mil millones. Niñas y Niños: 3,418 millones.

3,418 millones. Pesca: 2,118.1 millones.

2,118.1 millones. Maíz es la Raíz: 2 mil millones.

En el caso de los programas de becas, además de la Beca Rita Cetina, se plantean 43 mil 932.4 millones de pesos para estudiantes de nivel medio superior y 13 mil 58.2 millones para Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Entrega de Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, para adultas mayores de 63 y 64 años de edad, en el Estado de México. (Cuartoscuro). (Crisanta Espinosa Aguilar)

Gasto total de 10.5 billones de pesos

El PPEF 2027 plantea un gasto neto total de 10 billones 515.1 mil millones de pesos, lo que representa un incremento real de 0.7 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2026.

Del total, el gasto programable —destinado a bienes, servicios y obras públicas— ascendería a 7 billones 311.1 mil millones de pesos, un aumento real de 1 por ciento frente a lo aprobado para este año.

La política de gasto propuesta por Hacienda sostiene que la educación, la salud, la vivienda, la soberanía energética y alimentaria, el medio ambiente y la seguridad deben ser considerados inversiones para el bienestar de la población.

El Gobierno federal señala que el presupuesto de 2027 se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con el Plan México, y plantea mantener como uno de sus principios la máxima de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Además del gasto social, el proyecto contempla 560 mil 172.6 millones de pesos para prioridades de inversión, entre las que destacan proyectos ferroviarios, infraestructura hidráulica, carreteras, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La propuesta deberá ser discutida y aprobada por la Cámara de Diputados como parte del proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2027.