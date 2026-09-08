Paquete Económico: Prevé Hacienda déficit fiscal de 3.9 por ciento del PIB en 2027

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, que plantea continuar con la consolidación fiscal.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarán en 3.9 por ciento del PIB en 2027, nivel superior al 3.5 por ciento previsto en los Pre-Criterios del próximo año. No obstante, la cifra representa una reducción acumulada de 1.8 puntos porcentuales respecto de 2024.

“En 2027 seguiremos con la ruta de consolidación fiscal que iniciamos al comienzo de la administración. Este proceso seguirá haciéndose de manera estratégica sin comprometer los recursos destinados a los programas sociales o a los proyectos de inversión”, aseguró el secretario de Hacienda, Edgar Amador, al entregar el Paquete Económico de 2027 a los diputados.

Amador agregó que la responsabilidad hacendaria permitirá al Estado conservar en el tiempo la capacidad de invertir, proteger el bienestar de las familias y responder ante nuevos desafíos.

La política fiscal busca que las necesidades de financiamiento sean compatibles con la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo y con la estabilidad macroeconómica y fiscal.

El secretario de Hacienda destacó que el nivel de endeudamiento de México se mantendrá por debajo del registrado por otras economías emergentes de Latinoamérica.

Hacienda prevé ingresos tributarios récord en 2027

En materia de ingresos, Hacienda prevé que los ingresos tributarios alcancen un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB en 2027, sin crear nuevos impuestos. El incremento se apoyará en una mayor eficiencia recaudatoria, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el combate a la evasión y la elusión.

El Paquete Económico propone además modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta para fortalecer la equidad en la contribución de las empresas, de acuerdo con su capacidad económica, y cerrar espacios a prácticas de elusión y evasión fiscal, incluido el uso de factureras para acreditar deducciones.

Estos cambios, planteó Amador, permitirán ampliar gradualmente el espacio fiscal disponible para financiar las prioridades de la política económica.

Para 2026, los ingresos tributarios se estiman en 15.4 por ciento del PIB, 0.7 puntos porcentuales por encima del nivel observado al inicio de la administración.