Sheinbaum sube 3.1% recursos para vivienda social: Destinará 34 mil millones de pesos en 2027

El gobierno de Claudia Sheinbaum incrementó en 3.1 por ciento los recursos destinados al Programa de Vivienda Social con un total de 34 mil 353 millones de pesos para el 2027, el cual ofrece subsidios a la población de bajos ingresos que se encuentra en rezago habitacional.

De acuerdo con los Criterios de Política Económica 2027, la administración actual estimó otorgar 240 mil apoyos dirigidos a hogares con ingresos menores o iguales a 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales vigentes para vivienda nueva y 56 mil 500 apoyos para el mejoramiento o ampliación de vivienda.

¿Qué plantea el gobierno de Sheinbaum sobre la vivienda social?

Con base en esta política, se desarrollan acciones dirigidas a ampliar el acceso progresivo a una vivienda adecuada y mejorar las condiciones de bienestar de la población, particularmente en hogares pertenecientes a grupos históricamente vulnerados y discriminados, como mujeres, madres jefas de familia, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, personas adultas mayores y jóvenes.

Entre otros de los objetivos plasmados en el documento perteneciente al Paquete Económico, se encuentra reducir el porcentaje de hogares con déficit de vivienda a nivel nacional de 22.81 al 21.10 por ciento al 2027.

Además, para el siguiente año, el gobierno espera agregar 90 mil acciones de viviendas nuevas y ejecutar al menos 50 mil acciones de mejoramiento de vivienda en la zona oriente de la zona conurbada del Valle de México.

De hecho, planteó que 900 mil personas mejorarán sus condiciones de habitabilidad.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que la construcción mantendrá su dinamismo, apoyada por el repunte de la inversión pública ante el inicio de la ejecución de los proyectos licitados durante el primer semestre, así como por los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar.