‘Si se va, si se va’: Enrique Inzunza formaliza separación de Morena tras acusación de EU

Los senadores , Enrique Inzunza y Óscar Cantón Setina durante sesión en la Cámara de Senadores. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

El pleno del Senado fue informado de la separación de Enrique Inzunza de la bancada de Morena, mediante la lectura de un oficio durante la sesión ordinaria del 9 de septiembre.

¿Por qué Enrique Inzunza se separó de Morena?

El sinaloense optó por separarse de la bancada tras los señalamientos de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado, particularmente durante el periodo en que fue secretario de Gobierno en Sinaloa.

Se prevé que en los próximos días también sea removido de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos. En la sesión del miércoles, Enrique Inzunza votó a favor de la salida de tropas para un evento.

La senadora Paloma Sánchez, del PRI y también representante de Sinaloa, lo recibió con carpetas que contenían un listado de nombres de víctimas de violencia en la entidad, las cuales colocó en su escaño.

En tribuna, la legisladora, al hablar de la política interna del país con motivo del Segundo Informe de Gobierno, señaló que Enrique Inzunza se mantiene en el cargo para quedar impune.

También afirmó que le entregaron la Secretaría de Gobierno porque, dijo, actualmente en el Senado está sentado quien llevaba los acuerdos con el crimen organizado.

¿Enrique Inzunza dejará el Senado?

Aunque Enrique Inzunza se separó de la bancada de Morena, hasta el momento mantiene su escaño como senador. Además, se prevé que en los próximos días sea removido de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

La senadora Paloma Sánchez, del PRI, cuestionó su permanencia en el Senado y colocó frente a su escaño carpetas con los nombres de víctimas de violencia en Sinaloa.

En tribuna, la legisladora expresó:

“Y hoy un escaño del que debería de ser el honorable Senado de la República, es ocupado por un criminal responsable de la narcoguerra en el estado de Sinaloa.”

“Aquí está Enrique Inzunza”, afirmó Paloma Sánchez, quien también sostuvo que su presencia “mancha” al Senado y que permanece protegido por el fuero.

¿Qué cargo ocupó Enrique Inzunza en Sinaloa?

Antes de llegar al Senado, Enrique Inzunza fue secretario de Gobierno de Sinaloa, etapa durante la cual, de acuerdo con los señalamientos mencionados, habría tenido presuntos vínculos con el crimen organizado.