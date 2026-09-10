México confía que EU reduzca arancel a autos y aluminio antes de acabar 2026: ‘Hay inversión en suspenso’

Los aranceles estadounidenses a las importaciones mexicanas, impuestos en virtud de las secciones 232 y 301.

México confía en cerrar un acuerdo con Estados Unidos antes de fin de año que reduzca los aranceles sobre productos como automóviles y aluminio, según declaró el jueves el embajador del país en EU.

Hay “nuevas inversiones que están en suspenso, a la espera de ver qué sucede”, dijo Roberto Lazzeri, embajador de México en EU. a Bloomberg Television. “Todo en nuestras cadenas de suministro está interconectado”.

Ambas partes están “bastante alineadas con el objetivo general”, añadió. Los aranceles estadounidenses a las importaciones mexicanas, impuestos en virtud de las secciones 232 y 301, “están creando distorsiones en el mercado”, afirmó. “EU no está ganando esa cuota de mercado, sino otras economías”.

El representante Comercial de EU, Jamieson Greer, hablará este jueves con el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y la próxima ronda de conversaciones se realizará a finales de septiembre, según indicó Lazzeri.

Producción de autos en México cae 1.43 %

La producción de vehículos ligeros en México cayó 1.43 por ciento interanual en agosto, hasta 344.940 unidades, mientras que las exportaciones aumentaron un 1.26 por ciento, a 300.475 unidades, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado implicó 5.011 vehículos menos fabricados frente a agosto de 2025, cuando se produjeron 349.951 unidades, y 3.741 exportaciones más respecto a las 296.734 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado, según el organismo autónomo.

El comportamiento de agosto supone una mejora en el frente exportador respecto a julio, cuando los envíos al extranjero habían caído un 9.69 por ciento interanual, a 261.534 unidades, mientras la producción había disminuido un 2.19 por ciento, a 302.673 vehículos, según el reporte mensual previo del Inegi.

En los primeros ocho meses del año, la producción de vehículos ligeros sumó 2.645.140 unidades, un retroceso anual del 0.72 por ciento frente a los 2.664.417 automotores fabricados en el mismo periodo de 2025, una diferencia negativa de 19.277 unidades.

Aranceles de EU ‘golpean’ a la industria automotriz

La industria automovilística es la mayor del país y representa casi el 4 por ciento del PIB nacional y cerca del 20.5 por ciento del PIB manufacturero, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En 2025, el sector se resintió a la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril de ese año aplicó un gravamen del 25 por ciento sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre los componentes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el Gobierno de Trump.

Estos resultados también ocurren a la par de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que México plantea reducir en la mayor medida los gravámenes impuestos a su sector con más peso, aunque advierte que podrían mantenerse aranceles en ciertos sectores, manteniendo una posición favorable frente a otras economías.

*Con información de EFE