Clima en Puebla y Morelos: Lluvias intensas por la onda tropical 37 el viernes 11 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el viernes 11 de septiembre, las regiones de Puebla y Morelos experimentarán un día con cielo mayormente nublado y temperaturas que se mantendrán frescas. Se esperan condiciones que incluyen la presencia de canales de baja presión y la onda tropical número 37, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en el estado de Puebla, especialmente en algunas zonas.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

Para mañana, viernes 11 de septiembre, la ciudad de Puebla registrará una temperatura mínima de 10.3°C y una máxima que alcanzará los 24.7°C.

En municipios como Santa Isabel Cholula, la temperatura actual es de 18.0°C, con un rango entre 10°C y 24°C, mientras que San Andrés Cholula tendrá hasta 25°C. En contraste, Cuernavaca, Morelos, presentará una mínima de 11.7°C y una máxima de 24.7°C, mostrando un ambiente similar en ambas capitales.

Cholula, en Puebla, tendrá un ambiente un poco más fresco, con una mínima de 9.7°C y una máxima de 23.7°C.

La diferencia entre las ciudades es mínima, con Cholula siendo ligeramente más fría en las mañanas. El viento soplará con una velocidad de 6 km/h en Puebla y Cuernavaca, y de 7 km/h en Cholula, indicando una ligera brisa en la región durante el día.

¿Habrá lluvias mañana en Puebla y Morelos?

La presencia de canales de baja presión y la onda tropical número 37 hará que se presenten chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en el sur y sureste de México, incluyendo el estado de Puebla.

Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas del estado, por lo que es importante tomar precauciones. El cielo estará nublado en las tres ciudades principales: Puebla, Cuernavaca y Cholula.

Las lluvias intensas que se esperan en Puebla podrían causar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves y encharcamientos en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento, aunque moderadas para la mayoría del día, podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en caso de tormenta. Es crucial estar atentos a los avisos de las autoridades locales y del SMN.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 11 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Sábado 12 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Domingo 13 de septiembre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Puebla y Morelos indica que el ambiente se mantendrá con cielo nublado y temperaturas frescas a templadas. Las máximas se situarán alrededor de los 25°C y las mínimas en torno a los 10°C o 11°C. Se recomienda a la población estar preparada para posibles lluvias y cambios en las condiciones del viento, que se mantendrá ligero.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Ante el pronóstico de lluvias intensas, se recomienda a los habitantes de Puebla y Morelos tomar medidas preventivas. Es importante asegurar techos y objetos que puedan ser arrastrados por el viento, así como limpiar las alcantarillas para evitar inundaciones. Si se conduce, se debe hacer con precaución, ya que el pavimento mojado y la visibilidad reducida aumentan el riesgo de accidentes. Mantenerse hidratado es clave, incluso con temperaturas frescas.

Para el viernes 11 de septiembre, se sugiere llevar ropa ligera y cómoda durante el día, pero con un suéter o chamarra para las primeras horas de la mañana y la noche, cuando las temperaturas bajan significativamente. Debido a la probabilidad de lluvias, es recomendable salir con paraguas o impermeable, especialmente si se planean actividades al aire libre. La protección solar sigue siendo importante, aunque el cielo esté nublado.

¿Dónde consultar las alertas climáticas oficiales?

La información detallada sobre el pronóstico del clima y cualquier alerta oficial se puede consultar a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Estas instituciones emiten boletines y comunicados constantes para mantener a la población informada sobre las condiciones atmosféricas. Es fundamental seguir sus recomendaciones para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en Puebla y Morelos.

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