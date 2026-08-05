Las mariposas monarcas ‘se mundan’: La especie ya se reproduce en Quintana Roo

El 11 de abril de 2026, el Comité Monarca en este municipio realizó su primer bioregistro formal, contabilizando 75 orugas, 15 crisálidas, 5 huevos y 2 mariposas adultas. (Cuartoscuro).

Lo que durante años fue considerado únicamente un punto de paso para la mariposa monarca hoy podría convertirse en uno de sus refugios más importantes.

Investigaciones de la organización Alas Mayas confirman que la especie ya se reproduce en Quintana Roo, un descubrimiento que impulsa la búsqueda de espacios protegidos para garantizar su conservación.

Cecilia Álvarez, encargada de Educación Ambiental de Alas Mayas, explicó que el monitoreo realizado durante siete años permitió comprobar que las monarcas no solo llegan al Caribe Mexicano, sino que aquí cumplen su ciclo de vida completo, desde el huevo hasta la mariposa adulta.

Este hallazgo fue respaldado por una investigación científica publicada en 2023 por la doctora Cristina Muñoz.

La especialista destacó que esta población sigue una ruta migratoria diferente a la tradicional, ya que parte de Florida, cruza Cuba y entra a México por la Península de Yucatán, rompiendo con la idea de que la especie únicamente se reproduce en los bosques templados del centro del país.

Ante este panorama, Alas Mayas realiza un mapeo de los sitios donde las monarcas se concentran y reproducen, con el propósito de identificar las áreas que podrían convertirse en santuarios o recibir algún esquema de protección.

“Primero debemos conocer dónde están para después proteger esos espacios”, señaló. El proyecto también ha involucrado a la ciudadanía mediante la plataforma iNaturalist y las redes sociales de la organización.

Más de 200 personas ya han reportado avistamientos en lugares como los Manglares de Nichupté, Holbox, Isla Mujeres, Cozumel y otras zonas de la Península, aportando información clave para la investigación.

En Isla Mujeres, el impacto ya es cuantificable. El pasado 11 de abril de 2026, el Comité Monarca en este municipio realizó su primer bioregistro formal, contabilizando 75 orugas, 15 crisálidas, 5 huevos y 2 mariposas adultas.

Además de promover la protección de estos hábitats, Alas Mayas impulsa la creación de jardines con plantas nativas para favorecer la alimentación de la mariposa monarca y otros polinizadores.

La organización hizo un llamado a la población a fotografiar y registrar cada avistamiento, pues considera que la participación ciudadana será fundamental para consolidar al Caribe Mexicano como un sitio prioritario para la conservación de esta emblemática especie.