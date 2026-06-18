‘¡No puede ser cierto!’ Embarcación de la Marina choca contra ferry en Isla Mujeres, Quintana Roo (VIDEO)

La Marina mencionó que el choque de su patrulla costera se debió a fallas de la embarcación.

Una patrulla costera de la Marina se impactó contra un ferry en Isla Mujeres, Quintana Roo, en un hecho que no dejó heridos, solo daños materiales.

Luego de que se viralizara en redes sociales el video en el que la embarcación impacta contra el costado del ferry, la Secretaría de Marina se pronunció públicamente y dijo que investigarán los hechos para determinar las causas del choque.

¿Qué sabemos de la patrulla costera de la Marina que chocó en Isla Mujeres?

De acuerdo con la Secretaría de Marina, la patrulla costera ‘Uxmal’ fue la unidad accidentada mientras realizaba una maniobra de aproximación al muelle de la Quinta Región Naval.

El reporte indica que la embarcación presuntamente sufrió una falla en su sistema de embrague, lo que provocó el contacto con la unidad de carga.

La Marina informó que ya realiza las evaluaciones técnicas y mantiene coordinación con las autoridades portuarias.

Así fue el momento del choque de una patrulla de la Marina con un ferry

Los videos difundidos en redes sociales mostraron cómo la patrulla se aproximaba al ferry sin reducir su velocidad, todo mientras los trabajadores corrían y reclamaban por la falla.

“¿Qué hacen?" Así fue cómo un trabajador gritó con preocupación a la Guardia Nacional sobre su aproximación a la embarcación en la que estaba.

Al darse cuenta que la embarcación no iba a frenar, los trabajadores comenzaron a correr mientras le gritaban a los oficiales de la Marina a manera de reclamo.

“¡No puede ser cierto! ¡Es increíble, cabrón!" Se escucha en los videos.

De acuerdo con Quadratín Quintana Roo, se espera que las afectaciones materiales sean valoradas por especialistas mientras continúan las investigaciones.

¿Qué sabemos de Ultra Carga? La empresa afectada por el choque de una embarcación de la Marina

Ultra Carga, empresa a la que pertenece el ferry golpeado por la Marina, es una empresa de transporte marítimo de vehículos y personas hacia Isla Mujeres y Cozumel.

A lo largo de cada día, sus unidades ofrecen de tres a cuatro transportes entre ambas localidades de Quintana Roo, además de que sus servicios se cobran por tamaño y peso de sus unidades.

En el caso del transporte de personas, los precios varían de 60 a 290 pesos, dependiendo si el pasajero es niño, adulto, local, extranjero, o cuenta con la credencial del INAPAM.

Trasladar bicicletas cuesta 165 pesos, mientras que mover motocicletas entre las ciudades tiene un costo de 225 pesos.

En el caso de los autos particulares, los precios varían de 520 a 750 pesos, mientras que para vehículos de carga de una a 50 toneladas, los precios van de mil 150 a 13 mil pesos.

Se desconoce si tras el impacto de la embarcación de la Marina la empresa seguirá con su operación.

Con información de Quadratín.