Esthela Damián reconoce proceso de Morena para definir a candidatos y que continúe la 4T en Guerrero

Tras la publicación oficial de la convocatoria de Morena para definir la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, manifestó su absoluto respaldo al proceso, calificándolo como un ejercicio democrático, transparente y ejemplar.

Extendió un mensaje de madurez y respeto hacia todas y todos los compañeros que legítimamente decidan participar en esta contienda interna, reafirmando que la unidad del movimiento es la herramienta más poderosa para el futuro de la entidad.

Damián Peralta destacó que su prioridad no es la confrontación, sino la edificación de una plataforma sólida donde converjan los esfuerzos de todos los sectores sociales, productivos y políticos que deseen lo mejor para Guerrero.

Al ser consultada sobre las bases y directrices emitidas por la dirigencia nacional de Morena, fue clara al señalar que su participación será un reflejo de los valores democráticos que han fundado al movimiento.

“Celebro profundamente la emisión de esta convocatoria, la cual recibimos con un gran espíritu democrático y de colaboración. Quiero ser muy enfática: Esthela Damián respetará de manera irrestricta cada una de las reglas, tiempos y lineamientos que nuestro partido ha marcado. Este proceso no se trata de agendas personales, sino de fortalecer el proyecto de nación que encabezan el expresidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a participar con alegría, con respeto absoluto a todos los liderazgos y con la certeza de que el pueblo de Guerrero elegirá el camino de la continuidad y el desarrollo.”

Afirmó que la política real se hace sumando, no restando; construyendo puentes, no barreras, “mi formación y convicción me dictan que para llevar bienestar a cada rincón de nuestra tierra debemos ser capaces de dialogar con todos, de escuchar incluso a quienes piensan distinto y de generar acuerdos amplios por el bien común. En Morena cabemos todos y estamos listos para construir alianzas sólidas con la sociedad civil, la academia, el sector empresarial y todas las fuerzas vivas del estado. Mi compromiso es ser un factor de cohesión, de paz y de rumbo claro. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera poner a Guerrero por delante”, finalizó.