Morena nombra a Citlalli Hernández como presidenta de Comisión Nacional de Elecciones

Citlalli Hernández fue designada como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y estará encargada de trabajar en las alianzas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, anunció Luisa María Alcalde.

La dirigente nacional de Morena explicó que el nombramiento fue aprobado este jueves 16 de abril por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

“Hace semanas tuvimos oportunidad de hablar con Citlalli, de hablar con ella, y le compartíamos nuestro interés de que pudiera ayudarnos en todo el proceso que viene”, dijo Luisa María Alcalde sobre las elecciones del próximo año en las que se elegirán 17 gubernaturas y se renovará toda la Cámara de Diputados.

Citlalli Hernández afirmó que la decisión de renunciar a la presidenta Claudia Sheinbaum “no fue fácil”, pero se mostró confiada en que la Secretaría de las Mujeres quedó consolidad durante su año y medio al frente.

“Vamos en 2027 a mantener nuestros gobierno estatales, la mayoría calificada (en la Cámara de Diputados) y a fortalecer el partido, la unidad, a que siga avanzando la transformación”, comentó.

¿Citlalli Hernández hablará con el Partido Verde?

En su regreso a Morena, Citlalli Hernández estará a cargo de una “mesa de alianzas” en la que afinará los detalles con el Partido Verde y el Partido del Trabajo del proceso para elegir a los candidatos de la Cuarta Transformación.

Al respecto, Hernández fue cuestionada sobre el anuncio del Partido Verde de romper con Morena en la elección a gobernador de San Luis Potosí y los comicios locales en CDMX del próximo año.

“Hay una intención mediática de tergiversar algunas opiniones del PT y el Partido Verde. No significa que no tengamos diferencias de origen, estatus u formas”, puntualizó.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena se mostró confiada en que la coalición Morena, PT y Partido Verde está fuerte rumbo a las elecciones intermedias. “Vamos a serenarnos porque hay un objetivo en común que es la transformación de este país”.

¿Qué punto NO negociará Morena con el Verde y el Partido del Trabajo?

Luisa María Alcalde declaró que “su deseo” es que Morena pueda ir en coalición con el Verde y el PT en todas las elecciones de 2027, pero aclaró que hay una medida que no será negociada en la “mesa de elecciones” dirigida por Citlalli Hernández.

“Tendremos que respetar los lineamientos que ya aprobó el Consejo Ejecutivo Nacional de Morena que tienen que ver con el tema de los familiares“, subrayó.

Esa decisión provocó críticas de Félix Salgado Macedonio, padre de Evelyn Salgado, goberndora de Guerrero, y quien aspiraba a la candidatura de la alianza de la 4T en ese estado, y de Saúl Monreal, hermano de David Monreal, gobernador de Zacatecas.

Ambos senadores ya tienen ‘cerradas las puertas’ del PT y el PVEM pues ambos partidos ya tienen a sus respectivos ‘gallos’ para las elecciones a gobernador en Guerrero y Zacatecas.

En 2027, Morena no solo buscará mantener sus gubernaturas en 2027 sino también arrebatarle a la oposición estados como Chihuahua o Querétaro. Además, también está en juego la mayoría calificada de la 4T en San Lázaro.