Malas noticias para Saúl Monreal y Félix Salgado: Verde y PT cierran puerta a morenistas ‘rechazados’

Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio ven cada vez más lejos poder participar por los gobiernos de sus estados en 2027.

Aunque todavía falta para la elección 2027, los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo prevén cerrar las puertas a los morenistas impedidos de ser candidatos por nepotismo.

Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Verde en el Senado, desestimó que los senadores de Morena Saúl Monreal o Félix Salgado Macedonio puedan ser postulados bajo las siglas del partido del tucán, para las gubernaturas de Zacatecas y Guerrero, respectivamente, al estar impedidos de ser candidatos de Morena por el tema del nepotismo.

“Nosotros en el caso de Zacatecas estamos apoyando al compañero Carlos Puente, coordinador de nuestros diputados, y en el caso de Guerrero a nuestra compañera Karen Castrejón.

“Yo creo que sería el PT porque aquí vamos con Carlos Puente”.

El PT también les dice que no

La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT y quien también aspira a gobernar Zacatecas, dijo que ni el PT le abriría la puerta.

“No sé si a Saúl Monreal lo postularía otro partido que Morena, te puedo decir con toda certeza que el Partido del Trabajo no lo postularía, y en el Partido Verde hay una definición clara respecto al coordinador de los diputados federales, Carlos Puente.

“Él tiene que decidir si desea seguir militando en Morena. Si desea seguir militando no va a poder ser considerado en Morena”.

Ante la cerrazón de los partidos aliados, Saúl Monreal, senador de Morena y hermano el actual gobernador , dijo que falta mucho por decidirse, pero si lo rechazan ni modo.

“Pues ni modo, habrá más tiempo y habrá más oportunidad de participar”.

Sin embargo, pidió esperar las definiciones internas de los partidos, pues incluso el asunto puede topar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Lo he dicho, por eso vamos a esperar a que, cómo define Morena, cómo define la alianza, las candidaturas. Todavía falta hasta octubre, es el proceso interno, el proceso electoral en Zacatecas”.

Afirmó que el sectarismo sólo podría poner en riesgo al partido.

“Si no hay actitudes de inclusión, de atención, y al contrario hay sectarismo, hay exclusión, se pone en riesgo un proceso interno del partido. Entonces, vamos a esperar a ver cómo viene la convocatoria”.