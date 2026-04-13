¿Ruth González sonríe? PVEM anuncia que irá sin Morena en las elecciones de San Luis Potosí en 2027

Castrejón Trujillo subrayó que el crecimiento del partido se sustenta en resultados de gobierno, presencia en el Congreso y liderazgos locales que, dijo, mantienen cercanía con la ciudadanía en San Luis Potosí. [Fotografía. Cuartoscuro, PVEM]

¿Ya empezó la división de la 4T? La dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, dio a conocer que la fuerza política competirá sin Morena y sin ninguna alianza en las elecciones de San Luis Potosí en 2027.

La dirigente nacional, Karen Castrejón Trujillo, confirmó que el partido alista su estructura territorial y perfiles propios para contender en solitario en la entidad. Además, aseguró que el PVEM cuenta con condiciones para competir con candidatos propios y que la decisión responde a la fortaleza que mantiene en el estado.

Castrejón Trujillo subrayó que el crecimiento del partido se sustenta en resultados de gobierno, presencia en el Congreso y liderazgos locales que, dijo, mantienen cercanía con la ciudadanía en San Luis Potosí.

“El Partido Verde está listo con los liderazgos que tenemos, con los perfiles de hombres y mujeres que dan resultados todos los días, que tenemos cuadros importantes de jóvenes, de mujeres que trabajan y que damos resultados en las distintas cámaras”, expresó.

Además, afirmó que el objetivo central es mantener el control del gobierno estatal, que actualmente encabeza Ricardo Gallardo. “Vamos nuevamente por la gubernatura aquí en San Luis Potosí”, señaló.

La senadora Ruth González Silva, la carta más fuerte del PVEM en SLP

Dentro de este escenario, la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, se perfila como una de las principales figuras del PVEM para la gubernatura de San Luis Potosí.

Su nombre ya aparece entre los aspirantes del partido rumbo a 2027 y cuenta con respaldo político en la entidad, además de haber participado en procesos electorales recientes con resultados relevantes.

Las aspiraciones políticas de la senadora generaron polémica luego de que Morena alineó la elección de sus candidatos para los comicios estatales con la reforma contra el nepotismo, la cual se aplicará a todos los partidos hasta 2030.

Ante esta situación, Ricardo Gallardo se pronunció en contra de la medida y argumentó que las aspiraciones de su esposa no constituyen un acto de nepotismo, ya que esta figura aplica en casos de nombramientos como funcionaria pública estatal.

¿Quiénes son los aspirantes del PVEM rumbo a la elecciones de 2027?

En semanas recientes, el Partido Verde dio a conocer la lista de perfiles para las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, como parte de su estrategia para posicionar candidaturas propias y negociar espacios dentro de la alianza con Morena.

Dirigentes del partido señalaron que buscan que sus aspirantes participen en las encuestas para definir candidaturas de la alianza Morena, PVEM y Partido del Trabajo; sin embargo, advirtieron que competirán por separado en aquellas entidades donde no se respeten sus resultados. Entre los aspirantes del Partido Verde se encuentran:

El senador Waldo Fernández, en Nuevo León.

El diputado federal Ricardo Astudillo , en Querétaro.

, en Querétaro. El diputado federal Carlos Puente , en Zacatecas.

, en Zacatecas. El diputado federal Ernesto Núñez , en Michoacán.

, en Michoacán. El diputado federal Ricardo Madrid , en Sinaloa.

, en Sinaloa. El senador Virgilio Amezcua , en Colima.

, en Colima. El diputado federal Manuel Cota , en Baja California Sur.

, en Baja California Sur. El diputado local Jorge Ramos, en Baja California.

Este listado se dio a conocer luego de que el PRI diera a conocer la lista de sus aspirantese y el PAN iniciara el proceso de registro para candidaturas ciudadanas que aspiran a obtener un cargo público en las elecciones de 2027.