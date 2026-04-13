Suplentes, vayan calentando: Senadores de Morena alistan licencias por elección 2027

Félix Salgado y Saúl Monreal son de los senadores de Morena que podrían pedir licencia para competir por sus estados en 2027.

Senadores de Morena estarían por pedir licencia para irse a la contienda electoral de 2027, adelantó Ignacio Mier, coordinador de la bancada, en conferencia de prensa.

“Tengo conocimiento, porque ya me lo informaron, de compañeros que sí lo van a hacer”.

Lo anterior ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respecto de que aquellos que aspiren a otro cargo deben dejar el actual.

Sin embargo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política no quiso especificar quiénes pedirían la licencia.

Entre las posibilidades estaría Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, quienes aspiran a las gubernaturas de Guerrero y Zacatecas, respectivamente, aunque podrían caer en nepotismo, situación que Morena prohibió en su estatuto.

El senador por Guerrero por ser padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado, y en el caso del zacatecano por ser hermano del actual gobernador David Monreal.

El líder morenista perfiló que acatarán la prohibición. “Al interior de nuestro movimiento, tenemos claro que estamos en contra del nepotismo.

“Aquí mismo tenemos compañeros que tienen la aspiración legítima, tienen la trayectoria, el trabajo, la ascendencia, incluso simpatía, pero son consistentes, son congruentes con lo que protestaron, cumplir así, cumplir como militantes de nuestro movimiento”.

¿Qué otros senadores de Morena aspiran a gubernaturas?

Entre los aspirantes de la bancada de Morena también están Andrea Chávez, Julieta Ramírez, Ana Lilia Rivera, Enrique Insunza, quienes podrían contender por las gubernaturas de Chihuahua, Baja California, Tlaxcala, Sinaloa, respectivamente.

Aunque los senadores no ejercen recursos públicos, coincidió con la visión de la presidenta respecto de que quienes aspiren a otro cargo deben dejar el actuar.

“No manejan recursos públicos, no rompen las reglas de equidad, sí creo que sería oportuno para garantizar, dentro de los procesos internos de nuestro partido, que se separan del cargo”.

Sin embargo, resaltó que debe ser una decisión personal: “Será una decisión que tiene que ver más con los propios principios, con las propias convicciones, con la propia congruencia”.

¿Senadores del Verde pedirán licencia?

Además, consideró que las bancadas aliadas del PVEM y PT podrían actuar en el mismo sentido.

“Los aliados trabajan igual, en muchos de los acuerdos que se tienen en las mesas de la coalición atendemos casi siempre preservando este principio de equidad y entrar en las mismas reglas, yo creo que lo van a tener”.

De ser así, también podría pedir licencia la senadora Ruth González Silva, quien aspira a suceder a su esposo Ricardo Gallardo en San Luis Potosí.

Otros senadores ecologistas que podrían apuntarse a la elección 2027 son Waldo Fernández, Virgilio Amezcua y Jasmine Bugarin, para las gubernaturas de Nuevo León, Colima y Nayarit, respectivamente.