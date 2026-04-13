¿Luisa María Alcalde dejará dirigencia de Morena? Sheinbaum aclara lo que sabe

Con las elecciones intermedias de 2027, Morena alista las polémicas encuestas para definir a sus candidatos. ¿Entre los planes del partido también está cambiar de lideresa?

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los rumores de una posible salida de Luisa María Alcalde de la Presidencia de Morena.

“No tengo conocimiento de algún cambio en el partido”, afirmó la mandataria en la ‘mañanera’ de este lunes 13 de abril, aunque en otras ocasiones la misma Sheinbaum ha admitido que prefiere no involucrarse o enterarse de las decisiones del partido que la llevó al poder.

La última reunión cara a cara entre Sheinbaum y Luisa María Alcalde fue a inicios de 2026, en Palacio Nacional, a la que también asistió Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena.

“Los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo (...) Me buscaron y los saludé. Eso es todo (...) Ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo”, dijo en la ‘mañanera’ del 20 de enero de este año.

Entre los pendientes de Luisa María Alcalde está la supervisión del proceso para seleccionar a los aspirantes de la alianza de la 4T para las elecciones intermedias de 2027. El proceso ha provocado fricciones dentro de Morena debido a la postura de Sheinbaum de que no haya candidatos con relaciones familiares, un punto criticado por Saúl Monreal (hermano de David Monreal, gobernador de Zacatecas) y Félix Salgado Macedonio (padre de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero).

Sheinbaum manda mensaje a su Gabinete de cara a elecciones 2027

La presidenta de México aprovechó el tema para comentar que cualquier persona de su Gabiente extendido debe avisar con tiempo si participará en el proceso de selección de candidatos de Morena y dejar su puesto.

“No se puede ser servidor público y al mismo tiempo precandidato o coordinador de la transformación en un estado, municipio o diputación”, puntualizó.

Entre las funcionarias del Gobierno que ya ‘levantaron la mano’ para una de las candidaturas de Morena está Tatiana Clouthier, quien fue designada por Sheinbaum como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).

“En el momento en el que se abran las convocatorias, habremos de levantar la mano”, para la candidatura en Nuevo León, dijo en entrevista con el analista Fernando Cuevas a inicios de marzo.