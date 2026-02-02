¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Acapulco donde vieron a Luisa María Alcalde y Arturo Ávila?

Fue una noche de cenas de políticos: mientras Adán Augusto fue visto en un restaurante de Palacio de Hierro Polanco (CDMX) tras dejar coordinación de Morena, Luisa María Alcalde y Arturo Ávila fueron captados en un sitio de Acapulco (Guerrero) que ofrece “gastronómica de lujo”.

Este domingo, el tuitero Vampipe, famoso por sus contenidos políticos, difundió en X una imagen en la que aparecen la presidenta nacional de Morena y el vocero de diputados del partido en una mesa de Praya, frente a la Bahía.

“Una hermosa luna baña Acapulco este fin de semana largo. ¿Qué mejor que darse un escapadita para celebrar que se libraron de Adán Augusto", escribió @vampipe para sus 560 mil seguidores, acompañado de dos fotografías donde se observa a Alcalde y Ávila conversando en una mesa, mientras beben agua mineral.

Praya se suma a los sitios de Acapulco visitados por famosos, como: Tres Marías, el favorito de Sasha Montenegro y José López Portillo; Foresta Terraza, restaurante de Fernando Reina (exesposo de Galilea Montijo); o Suntory, visitado por Luis Miguel.

¿Dónde está Praya, el restaurante donde captaron a Luisa María Alcalde y Arturo Ávila?

Praya se localiza en Escénica 28, Acapulco, una de las vialidades más reconocidas del puerto por su vista directa a la Bahía.

En su información institucional, el restaurante se presenta como una “experiencia gastronómica de lujo” con una propuesta ligada al entorno costero y un ambiente relajado para disfrutar del atardecer.

El horario de atención es de lunes a viernes de 18:00 a 00:00 horas, mientras que sábados y domingos abre de 14:00 a 01:00 horas, con la advertencia de que estos horarios pueden variar durante la temporada alta.

Menú y precios del restaurante Praya, visitado por políticos en Acapulco

El menú de Praya Acapulco es extenso y responde a una cocina de fusión: combina inspiración global con ingredientes locales, integrando referencias latinoamericanas, asiáticas y mediterráneas.

La carta se divide en aperitivos, barra cruda, tacos, sopas y ensaladas, pastas y risottos, pescados y mariscos, carnes y guarniciones. A esto se suma un sushi bar con menú independiente, que opera de jueves a sábado por la noche.

Con base en los precios del menú, un consumo que incluya entrada, plato fuerte y bebida se ubica generalmente entre $1,200 y $1,800 por persona. En cenas que incorporan mariscos especiales, cortes premium o sake, el cheque promedio puede superar los $2,500 por comensal.

El menú de Praya fusiona sabores latinos, asiáticos y mediterráneos. (Foto: www.prayarestaurante.com)

Los aperitivos tienen opciones sencillas y escalan conforme se incorporan productos del mar o preparaciones más elaboradas:

Precio más bajo: $280 (empanadas italianas, coliflor asada, hummus de aguacate).

$280 (empanadas italianas, coliflor asada, hummus de aguacate). Entradas promedio: $340 a $440 (carpaccios, mejillones, fondue de queso y trufa, mini deslizadores).

$340 a $440 (carpaccios, mejillones, fondue de queso y trufa, mini deslizadores). Entrada más cara: Almejas con camarones con granito de champán, $990.

Almejas con camarones con granito de champán, $990. Barra cruda: $290 a $440 (sashimi de atún, hamachi, ceviche de lubina para compartir).

Los tacos se ofrecen en órdenes de tres piezas, con rellenos que van desde panceta de cerdo hasta pulpo o rib eye. En esta parte del menú, los precios se mantienen en un rango medio:

Tacos (3 piezas): $310 a $370.

$310 a $370. Sopa más económica: Caldo de carne, $210.

Caldo de carne, $210. Ensaladas promedio: $295 a $320.

$295 a $320. Ensalada más cara: Melocotón con burrata, $390.

Praya tiene un sushi bar. (Foto: www.prayarestaurante.com)

Las pastas y risottos son con recetas clásicas y preparaciones más elaboradas:

Pastas y risottos promedio: $380 a $490.

$380 a $490. Platillo más caro de la sección: Raviolis de costilla corta, $480.

Raviolis de costilla corta, $480. Pasta Alfredo a la ruota (para dos personas):

Con pollo: $190



Con camarones: $210



Con trufa: $350

Los costos más elevados aparecen en los pescados, mariscos y carnes, donde se concentran los platillos principales:

Pescados y mariscos

Precio más bajo: Salmón a la plancha, $670.

Salmón a la plancha, $670. Precios promedio: $790 a $890 (camarones jumbo, pulpo a la plancha).

$790 a $890 (camarones jumbo, pulpo a la plancha). Langosta (350 g): $1,550.

$1,550. Platillo más caro: Branzino al horno, $2,800.

Carnes

Precio más bajo: Filete de entraña, $780.

Filete de entraña, $780. Cortes promedio: $840 a $1,280 (león tierno, tira de Nueva York, chuletón).

$840 a $1,280 (león tierno, tira de Nueva York, chuletón). Platillo más caro del menú: Costilla corta de 1.8 kg, $3,600.

Sushi bar y bebidas de Praya

El sushi bar de Praya funciona de jueves a sábado por la noche y maneja precios por pieza y por rollo:

Nigiris: $100 a $160 por pieza.

$100 a $160 por pieza. Makis: $230 a $360.

$230 a $360. Sashimis: $320 a $420.

En bebidas, la carta incluye coctelería original como El Gansito (Milk punch a base de gansito, vodka, leche entera, jugo de limón con mini gansito) y variedad de sabores como jarabe de litchi, curry de fresa, licor de endrinas o ron infusionado con herbolarias del puerto.