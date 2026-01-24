‘La Navidad de los poblanos’: Así es Comal, el restaurante donde Ebrard cocinó chiles en nogada

Aunque Comal cuenta con un menú fijo, a lo largo del año realiza festivales gastronómicos, como el de mole de caderas. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Cuartoscuro)

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, no solo es un ARMY de “hueso colorado”, también cuenta con algunos dotes culinarios. Prueba de ello fue la ocasión en la que visitó el restaurante Comal, donde aprendió a preparar una de las recetas más tradicionales de la gastronomía mexicana: los chiles en nogada.

Esta es una práctica común del político mexicano cuando visita establecimientos de comida, como cuando acudió al restaurante El Porvenir, donde preparó jaiba, o cuando visitó Nico’s, sitio en el que Ebrard y su esposa, Rosalinda Bueso, hicieron tortillas.

No obstante, durante su estancia en Puebla, el secretario optó por preparar un auténtico chile en nogada con los ingredientes tradicionales que se utilizan en la región y, por supuesto, se dio tiempo para disfrutar de la comida.

¿Cómo es Comal, el restaurante al que fue Ebrard?

El restaurante poblano se encuentra en un primer piso, por lo que, además del amplio salón central, los comensales pueden optar por degustar sus alimentos en los balcones, los cuales ofrecen una vista espectacular.

Comal está ubicado frente a la Catedral de Puebla, a solo unos pasos del Zócalo, por lo que todos sus balcones brindan una vista directa a la histórica construcción de fachada renacentista.

En el salón principal, la decoración es pintoresca: los muros están pintados en tonos rosa pastel y verde agua, con algunos detalles en amarillo; además, una de las paredes está cubierta con figuras de querubines.

Otros muros incluyen elementos de la cultura mexicana, como cuadros de luchadores y un pequeño altar a San Martín Caballero. Del techo cuelgan piñatas de picos llenas de papel de colores, que complementan la ambientación.

¿Cómo fue la visita de Marcelo Ebrard a Comal?

La visita de Marcelo Ebrard a Comal ocurrió en plena temporada de chiles en nogada, por lo que aprovechó la ocasión para aprender de la mano de un experto: el entonces cocinero del restaurante.

En ese momento, el chef Martín Hernández fue el encargado de compartir la receta con el político. Para ello, utilizaron ingredientes tradicionales de Puebla como manzana panochera, pera de leche, durazno criollo, granada y chile poblano. Para la nogada emplearon nuez, queso de cabra y jerez.

El chef ya tenía algunos chiles semi preparados, por lo que la tarea de Marcelo Ebrard fue la más divertida: colocar la nogada y decorar al gusto con granada y perejil.

“Los chiles en nogada son la Navidad de los poblanos. Navidad me refiero a que toda la familia se une”, comentó el chef Martín Hernández sobre la forma tradicional en la que los habitantes de la entidad elaboran este platillo.

Por su parte, Ebrard coincidió con esta idea y afirmó que cocinar en familia es un momento de unión y disfrute con las personas más cercanas, además de que la comida es una forma de demostrar cariño.

¿Cuánto cuesta comer en Comal, el restaurante al que fue Ebrard?

La carta de Comal tiene un concepto bien definido, ya que ofrece platillos de la gastronomía mexicana y de la cocina poblana tradicional, como el clásico mole, las cemitas y las chalupas.

Además, el restaurante cuenta con chilaquiles, huevos al gusto, tacos árabes y tradicionales, sopas, ensaladas, pozole, enchiladas y una variedad de postres.

De acuerdo con la carta más reciente compartida en Google Maps, los precios de los platillos fuertes van desde los 49 pesos por el taco oriental hasta los 289 pesos por la cecina poblana.

Las cemitas se venden únicamente por orden y sus precios van desde los 134 pesos por tres piezas hasta los 399 pesos por 12 piezas, con distintos rellenos y guisados.

Uno de los mayores atractivos del restaurante son sus moles —pipián verde o rojo, tradicional, manchamanteles y adobo—, los cuales se pueden encontrar acompañados con arroz por 109 pesos, con enchiladas por 299 pesos o solo con pollo por 279 pesos.

Entre las especialidades destacan las chalupas por 99 pesos, las chanclas por 159 pesos, las memelas por 84 pesos y el pozole blanco por 189 pesos; mientras que los dulces, como los camotes y los macarrones, tienen un precio de 16 pesos.

El consumo promedio por persona es de entre 200 y 300 pesos, de acuerdo con información compartida en Google Maps.

¿Dónde está Comal, a donde fue Marcelo Ebrard?

El restaurante Comal, donde comió Marcelo Ebrard, se encuentra en la calle 16 de Septiembre número 311-B, en el Centro Histórico de Puebla, Heroica Puebla de Zaragoza. El establecimiento abre todos los días de 8:00 de la mañana a 12:00 de la noche.