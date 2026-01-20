‘Está riquísimo’: Así es Manjar Blanco, negocio de la ‘reina de la cochinita pibil’, donde Ebrard cocinó

Marcelo Ebrard estuvo en la cocina de Manjar Blanco, donde cocinó bajo la guía de Míriam Peraza. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Cuartoscuro)

Si hay alguien de ‘buen diente’ dentro del ámbito político en México —además de nuestros foodies de confianza como Sandra Cuevas o Andrés Manuel López Obrador— es el secretario Marcelo Ebrard, quien se lució preparando antojitos yucatecos.

Y no lo hizo en cualquier lugar, ya que, tal como sucedió durante su visita a El Porvenir, Ebrard acudió al restaurante Manjar Blanco, un negocio dirigido por Míriam Peraza, apodada la ‘reina de la cochinita pibil’.

Se trata de una de las cocineras tradicionales más galardonadas, quien incluso apareció en uno de los episodios de la serie Crónicas del Taco, de Netflix, y quien recibió personalmente al político durante su visita al restaurante.

Un lugar que poco a poco se ha convertido en uno de los más populares de Mérida por sus preparaciones, al grado de que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, no es la única personalidad que ha comido en sus mesas.

¿Cuál es la historia del restaurante Manjar Blanco?

Míriam Peraza explicó en una entrevista con VeinteVeinte que creció viendo a sus seres queridos cocinar, por lo que adquirió su pasión por la gastronomía desde muy pequeña.

“Mi vida fue magia al convivir y aprender de esos fogones, de esa línea, de esas mujeres”, comentó. Lejos de las escuelas de gastronomía, cursos o diplomados, Míriam aprendió observando: “Ellas no te decían fácilmente la receta de un guiso; uno tenía que procurar seguir todos y cada uno de los movimientos”, dijo.

Con el paso del tiempo, continuó cocinando, pero de una manera especial: con recetas tradicionales e ingredientes locales. Fue así como en 2011 abrió su restaurante, al que nombró como un postre tradicional: Manjar Blanco.

Míriam explicó que el restaurante inició frente a un mercado, un lugar que considera sagrado, ya que de ahí provienen gran parte de los ingredientes que utiliza en su cocina, y donde tenía claro el menú que deseaba ofrecer.

“Yo le dije a mi hijo, que estudió gastronomía, que no quería otra cosa que no fuera comida yucateca. Sale del local, que estaba en ruinas y que fuimos remodelando poco a poco, y nace Manjar Blanco, pero nadie sabía que existía”, comentó.

Si hay una palabra que define a Míriam es determinación. Ante el desconocimiento del restaurante, decidió promocionarlo de una de las mejores maneras: participando en ferias y festivales gastronómicos.

Desde la Feria de León hasta la Feria de la Torta, fueron encuentros en los que participó y dio a conocer más que su restaurante, pues sus guisados conquistaron a muchos comensales, en especial su cochinita pibil.

Conforme crecía la fama del restaurante, también aumentaba la popularidad de Míriam Peraza, quien fue apodada la ‘reina de la cochinita pibil’, recibió el premio gastronómico Jaguar del Turismo de la Asociación de Turismo de México y apareció en dos producciones de Netflix, entre ellas Chef’s Table.

Además, fue la responsable de impulsar la creación de la cochinita pibil más grande del mundo: “La hicimos para 32 mil personas; yo estaba en shock, de verdad”, recordó.

¿Cómo es el restaurante Manjar Blanco, donde comió Ebrard?

A pesar de los premios que ha recibido Míriam Peraza, el restaurante Manjar Blanco mantiene una estética sencilla y confortable, con mesas en el patio trasero, piso de arena y vegetación que crece en los muros.

En el patio también hay un árbol que convive armónicamente con los comensales, quienes pueden optar por comer bajo un espacio techado que se mantiene al aire libre.

Para quienes prefieren un espacio cerrado, el restaurante que visitó Marcelo Ebrard también cuenta con un salón interior decorado con colores vivos.

¿Cómo fue la visita de Marcelo Ebrard a Manjar Blanco?

La visita de Marcelo Ebrard al restaurante Manjar Blanco fue documentada por el canal de YouTube Comiendo con El Carnal – Ya sabes cuál, donde Míriam atendió al político e incluso lo llevó a la cocina.

En el video, el secretario de Economía comenta que ‘sin maíz no hay país’, a lo que ella responde que es cierto, ya que el vínculo entre la actividad agrícola y la gastronomía es estrecho.

“Es aquí donde quisiera que entendieras lo que acabas de comentar, ese vínculo que hay de la milpa a la mesa. Nosotros solo usamos ingredientes yucatecos. Esta lechuga se parece a la orejona, pero es de aquí, de Xcanatún, y la producen mujeres de la zona maya”, explicó.

Ya en la cocina, Ebrard ayudó a Míriam a preparar unos clásicos panuchos: doró las tortillas y colocó el relleno de frijoles. Al finalizar, los probaron juntos.

“No le tengas miedo a la grasa, es el jugo de la carne”, le dijo la cocinera tradicional mientras comían panuchos, salbutes y, por supuesto, tacos de cochinita pibil acompañados de naranja agria yucateca. “Está riquísimo el taco”, fue el veredicto final del político.

Míriam agregó en conversación con VeinteVeinte que suele recibir celebridades en Manjar Blanco: “Vienen grupos musicales, estuvo Camila Sodi, Diego Luna; recibimos sobre todo a muchísimos conocedores de la gastronomía (...) Tuvimos la oportunidad de recibir al chef René Redzepi”, comentó.

¿Cuánto cuesta comer en Manjar Blanco?

Aunque Míriam se encarga de exaltar la cocina yucateca, tiene claro que su labor no es ‘revivirla’: “La gastronomía no hay que rescatarla, no está secuestrada, no está muerta. Está muy viva”, dijo para Disruptivo, con Juan del Cerro.

Su trabajo consiste en recrear las recetas que aprendió en su juventud y honrar la tradición de su familia. Por ello, en su menú se encuentran platillos como el escabeche oriental, una receta de su abuela.

Los precios en Manjar Blanco van desde los 115 pesos por la sopa de calabaza criolla hasta los 490 pesos por el plato Manjar Blanco, que incluye varios antojitos yucatecos. Algunos de los precios son:

En Manjar Blanco se pueden comer desde tacos de cochinita hasta papadzules. (Foto: Captura de pantalla)

Entradas

Sopa de lima: 170 pesos

Sopa de calabaza: 115 pesos

Plato Manjar Blanco (poc chuc, panuchos y empanadas rellenas de queso y longaniza): 490 pesos

Plato mixto de pavo: 190 pesos

Orden de tacos de cochinita (4): 198 pesos

Orden de empanadas (4): 190 pesos

Orden de papadzules (5): 240 pesos

Platos fuertes

Queso relleno: 265 pesos

Lomitos de Valladolid: 220 pesos

Poc chuc: 225 pesos

Longaniza de Temozón: 225 pesos

Cochinita pibil: 245 pesos

Escabeche oriental: 210 pesos

El restaurante Manjar Blanco se ubica en la calle 47 número 496, entre 58 y 60, en la zona Paseo de Montejo, Centro de Mérida, Yucatán. Abre todos los días de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. El cheque promedio por persona es de entre 200 y 300 pesos, de acuerdo con Google Maps.