‘Llevaba varios guaruras’: ¿Cuánto cuesta comer el restaurante de mariscos donde vieron a Emilio Lozoya?

Emilio Lozoya ha sido un comensal habitual de restaurantes de Las Lomas en la Ciudad de México, en especial de platillos de la gastronomía china como el pato pekinés de Hunan; sin embargo, esta vez dio un giro culinario y optó por sabores sinaloenses.

Este 13 de enero, Lourdes Mendoza, columnista de El Financiero, publicó en X que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) comió “muy a gusto unos mariscos” en Versalles 19, un restaurante de la colonia Juárez y “aunque iba de bajo perfil, llevaba varios guaruras”.

La presencia de Emilio Lozoya en Versalles 19 ocurre años después de que una cena en el restaurante Hunan marcó un punto de inflexión en su caso judicial: en octubre de 2021, una fotografía tomada por Lourdes Mendoza mientras Lozoya comía pato pekinés lo llevó a prisión.

Emilio Lozoya Austin fue captado en 2021 en Hunan. (FOTO: LOURDES MENDOZA). (Fotógrafo Especial)

En ese entonces, el exdirector de Pemex ya había sido extraditado de España y enfrentaba en México acusaciones por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en el caso Odebrecht, además, evitó la cárcel al ofrecer información sobre presuntos actos de corrupción.

La difusión de la fotografía de Lozoya en Hunan evidenció que el exfuncionario gozaba de medidas cautelares flexibles, pese a haber faltado a una audiencia por una demanda de daño moral en su contra. El escándalo público llevó a la FGR a solicitar prisión preventiva justificada por riesgo de fuga y acceso a recursos económicos. El 3 de noviembre, Lozoya ingresó al Reclusorio Norte para una audiencia y ya no salió en libertad.

En febrero de 2024, Emilio Lozoya salió del Reclusorio Norte para continuar su proceso en prisión domiciliaria. Mientras tanto es “cliente frecuente del restaurante Masa House Sushi, en las Lomas”, según una columna de Lourdes Mendoza, y ahora suma a Versalles 19 a su listado de restaurantes.

¿Dónde está Versalles 19, restaurante de mariscos donde comió Emilio Lozoya?

Versalles 19 se describe en Instagram como “sin nombre y con hambre”. Se ubica, como su nombre lo dice, en la calle Versalles, número 19.

Se trata de un restaurante de mariscos cocina de inspiración sinaloense: “Desde las costas de Mazatlán hasta tu mesa en Colonia Juárez, el chef Carlos convierte cada platillo en un homenaje al mar y al buen sabor”, se lee en su cuenta de Instagram (@versalles.19).

Este lugar abrió en la colonia Juárez a finales de 2025. Es un espacio de ambiente relajado, con mesas interiores y bancas corridas.

En OpenTable, sitio para reservaciones, Versalles 19 aparece con una calificación de 4.8 estrellas, basada en reseñas verificadas de comensales. Un usuario señaló que el sitio tiene un “ambiente más de compas que de restaurante clásico” y “el producto es tan fresco que te sientes en el Pacífico”.

Dirección: Calle Versalles 19, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600

Calle Versalles 19, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Horario: Martes a domingo, de 1:00 p. m. a 10:00 p. m.

Martes a domingo, de Teléfono: 55 3220 2028

55 3220 2028 Tipo de cocina: Seafood, carnes y cortes finos

Seafood, carnes y cortes finos Estilo: Casual dining

Casual dining Métodos de pago: AMEX, Visa y Mastercard

AMEX, Visa y Mastercard Extras: Bar completo, coctelería, cerveza y espacio dog friendly

¿Cuál es el menú de Versalles 19?

En el menú, actualizado al 28 de diciembre de 2025, lo más barato es el ostión o almeja de temporada ($65 por pieza) y en lo más costoso encontramos platos de $950: callo de hacha (250 g); charola para picar, con camarón crudo y cocido, pulpo y callo de hacha; o el pescado a la leña, el cual es de temporada (robalo, pargo o curvina) y se prepara zarandeado a las brasas o tatemado, servido con frijoles colorados, tortillas asadas, aguacate y limón.

De acuerdo con OpenTable y reseñas de Google Maps, el precio por persona se ubica en un rango de: $400 a $700 por comensal, aunque puede aumentar considerablemente dependiendo del consumo, especialmente si se piden torres de mariscos, pescados completos o cortes de carne.

Entre sus platos destacados encontramos el paté de camarón norteño, carnitas de atún, variedad de aguachiles, tuétano con camarón, el clásico taco Gobernador y hasta la tostada La Colorada (con lomo y panza de atún glaseado, BBQ asiática, alioli de kimchi, limón caviar y guacamole).

Estos son algunos de los rangos que puedes encontrar:

Entradas (MX$215 a MX$460)

Paté de camarón “Siempre Joven”: MX$215

Camarones cucaracha: MX$290

Chicharrón de pescado: MX$390

Carnitas de atún: MX$460

Aguachiles (MX$310 a MX$950)

Aguachiles verde, chiltepín, tatemado o habanero: MX$310

Callo de hacha (250 g): MX$950

Ceviches y torres (MX$235 a MX$950)

Ceviche de camarón: MX$235

Torre V-19 (450 g): MX$550

Charola para picar (600 g): MX$950

Tacos y antojitos (MX$120 a MX$185)

Taco gobernador, capeado o chicharrón de pulpo: MX$120

Burrito de marlín o camarón (3 piezas): MX$185

Tostadas (MX$140 a MX$320)

Tostada de camarón: MX$140

Atún La Colorada: MX$290

Encallada con callo de hacha: MX$320

A la leña y a la brasa (MX$290 a MX$950)

Tuétano con camarón: MX$290

Camarón brasa (400 g): MX$650

Pescado a la leña (1 kg): MX$950

Cortes y carnes (MX$120 a MX$850)

Tacos y vampiros de rib eye: MX$120

Filete prime (250 g): MX$550

Rib eye a la leña (400 g): MX$850

Postres (MX$160 a MX$195)