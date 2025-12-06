‘Comió cóctel de camarón y pata de mula’: Así es El Jarocho, puesto de mariscos al que fue Luis Miguel

Aunque la estrella del menú son los cocteles, también se pueden ordenar empanadas, quesadillas y tostadas. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

Con gran habilidad Eliot Nez — el ‘tocayo’ del icónico agente que persiguió a Al Capone— toma los limones, los corta en su mano y los exprime en el cóctel de camarón recién preparado. Es rápido, limpio y sin complicaciones.

Sus clientes, quienes ya están acostumbrados al espectáculo culinario de Eliot, esperan en largas filas su oportunidad para pedir el clásico cóctel con la salsa bruja y la especial hecha por la familia Nez desde hace más de 40 años.

Una receta que ha conquistado los paladares de todos los que optan por comer en su negocio: El Jarocho de las Lomas es una marisquería de la Ciudad de México muy diferente a otras ya que está en un puesto callejero y sus cócteles se sirven en frascos.

¿Cuál es la historia de El Jarocho de las Lomas?

El Jarocho de las Lomas es un negocio que comenzó Antonio Nes, un hombre originario de Michoacán, quien pasó una temporada en Boca del Río, Veracruz y luego se mudó a la Ciudad de México cuando recién comenzaba la campaña presidencial de Luis Echeverría.

Antonio consiguió empleo colgando las tiras de plástico con las caras de los candidatos y le asignaron la zona de Las Lomas, explica Eliot Nez para el diario El País. Estando ahí, vio una oportunidad de negocio: vender mariscos a los trabajadores de la zona.

Para ello, Antonio usaba un carrito de supermercado: “andaba vendiendo por toda la colonia, por los mercados y las oficinas de correo”, comparte el actual dueño de la marisquería en entrevista con la periodista Cristina Pacheco.

Dado que él vivía en el Estado de México, solía dejar su carrito en la casa de uno de sus amigos que radicaba cerca de la zona. Por la mañana, Antonio iba hasta el viejo mercado de La Viga a surtirse de marisco fresco y regresaba a este lugar para preparar todo y luego salir una vez más a las calles.

“Empezó con puro cóctel de camarón, luego metió las campechanas de camarón y ostión y así conforme le fue pidiendo la gente metió las empanadas, las quesadillas, las tostadas”, agrega Eliot.

Dado que Antonio llevaba todos sus productos en el carrito, rápidamente se dio cuenta de que era mucho más práctico servir los cócteles en contenedores con tapa, para evitar que se derramaran.

“Por eso, para llevar todo bien cerrado, empezó a usar los frascos de los ostiones (que le daban en el mercado)”, indica Eliot para El País, además, era una manera más higiénica y práctica de ofrecer los alimentos.

Aunque han pasado los años y actualmente la marisquería tiene un puesto fijo, los cócteles se siguen sirviendo como en los inicios: en frascos de vidrio que mantienen frescos los alimentos.

El Jarocho de las Lomas se sigue manteniendo como un negocio familiar, ya que actualmente, son Eliot y Rafael Nez, los hijos del fundador, quienes se encargan de servir los platillos.

Ellos se encargan de seguir la tradición que comenzó Antonio, quien les enseñó la receta de los cócteles y las salsas a sus hijos, los cuales guardaron cada paso en su memoria.

¿Qué famosos han comido en El Jarocho de las Lomas?

El Jarocho de las Lomas es un pequeño puesto que se encuentra sobre la acera. Detrás de este hay una pick up, la cual sirve como un refrigerador improvisado: hay bolsas de hielo, frascos con mariscos, salsas y galletas.

Y aunque podría pasar desapercibido, como un puesto callejero más en la ciudad en donde incluso las personas comen de pie, Eliot Nez ha servido sus cócteles para una gran cantidad de famosos. Ente los cuales recuerdan los fundadores son:

Consuelo Duval

Lucía Méndez

Chabelo

José José

Luis Miguel

Aunque de algunos tienen más recuerdos: “(Cuando vino Luis Miguel) nadie me cree porque no había en ese entonces teléfono (...) comió coctel de camarón y patas de mula”, comentó Eliot para el canal de YouTube En los zapatos de Mónica.

“Alejandra Guzmán viene y come coctel de ostiones”, agregó. El caso de ‘El príncipe de la canción’ también fue especial: “en una ocasión vino José José, hizo la fila y toda la gente estaba tomando fotos con él y hasta que le tocó (ser atendido), se retiró”, agregó Rafael Nez para Aquí nos tocó vivir.

También es posible que el presidente haya probado las preparaciones de El Jarocho: “Hace tiempo venían guardias presidenciales y nos decían que era para Los Pinos cuando estaba Miguel de La Madrid”, dijo Eliot para Changarreando.

¿Cuánto cuesta comer en El Jarocho de las Lomas?

Tal como solía hacerlo Antonio Nez, sus hijos acuden al mercado de La Viga a comprar los productos para preparar los alimentos y el menú sigue siendo casi idéntico al del inicio con cócteles, empanadas, quesadillas y tostadas.

El ingrediente más reciente que agregaron son los caracoles; sin embargo, se pueden encontrar cócteles (solos o campechanos) de camarón, ostión, pulpo, callo, pata de mula, caracol, jaiba y pescado.

Todo es acompañado de una salsa especial hecha con chile habanero, la famosa salsa bruja y su respectivo limón con rodajas de aguacate, a pesar de la zona, los precios se mantiene accesibles.

De acuerdo con el menú más reciente compartido en Google Maps, estos van de los 25 pesos a los 170 pesos:

Cocteles

Chico: 80 pesos

Grande: 100 pesos

Jumbo: 170 pesos

Empanadas

Atún y camarón: 25 pesos

Quesadillas

Cazón: 25 pesos

Tostadas

Jaiba: 25 pesos

Pescado

Filetes: 25 pesos

El Jarocho de Las Lomas está en la calle de Iturrigaray 105, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México y abren de lunes a sábado de 11:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.