‘Aquí se ponía a componer’: Así es Salón París, cantina con 91 años a la que iba José Alfredo Jiménez

‘Estoy en el rincón de una cantina…’ Imaginar la música regional mexicana sin José Alfredo Jiménez sería casi imposible, pero antes de convertirse en el aclamado ‘Hijo del pueblo’, el cantante solía visitar Salón París.

Una de las cantinas más antiguas de la Ciudad de México, el cual ha sido el escenario de una gran cantidad de anécdotas de sus parroquianos y aunque algunos son famosos, en este lugar no se hace diferencia.

“Es una cantina de batalla, aquí se recibe a todos, no se menosprecia a nadie”, explica ‘Don Tomás’, un mesero entrevistado para el canal de YouTube Cantineros. Quizás fue esta hospitalidad la que se ganó el corazón del también llamado ‘Patrono de las cantinas’.

¿Cómo eran las visitas de José Alfredo Jiménez a Salón París?

La cantina Salón París abrió en 1939 como un bar en la colonia Santa María la Ribera, aunque inicialmente era un lugar mucho más pequeño el lugar se modificó para tener capacidad para más clientes, recuerda en la conversación ‘Don Tomás’.

“La cantina era chica, fue como a los cinco o seis años cuando ya empezó a agarrar vuelo, por eso se amplió, porque ya no cabía gente”, comentó. El salón se llenó de mesas aunque una de ellas es más significativa: ahí solía sentarse José Alfredo Jiménez.

El músico nació en Guadalajara en donde pasó sus primeros diez años; sin embargo, en 1936 su papá falleció y él fue enviado a la Ciudad de México con su tía Refugio Sandoval con quien llegó a la colonia Santa María la Ribera.

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) explica que tiempo después el músico trabajó como mesero del restaurante La Sirena; además, en su juventud el fútbol era un deporte que le apasionaba.

La cantina Salón París abrió en 1939 y continúa operando hasta la fecha. (Foto: Captura de pantalla)

En su faceta como futbolista, se unió a las filas del equipo Oviedo, y más tarde a las del Marte, en donde compartió la portería con el reconocido arquero Antonio Tota Carbajal, explica la SACM.

Era durante esta etapa cuando solía sentarse en las mesas de la cantina Salón París, de acuerdo con ‘Don Tomás’, ya que aprovechaban luego de ir a jugar para refrescarse con un trago en la cantina.

“Lo que yo sé de José Alfredo es lo que me han platicado señores grandes: él cuando empezaba venía mucho para acá, primero se iba a jugar fútbol en lo que es aquí la Alameda y ya después se venían para acá a refrescarse”, compartió ‘Don Tomás’.

Era en estos momentos cuando la magia ocurría: “No faltaba quien trajera la lira y ya se ponía a componer”, compartió. En la cantina incluso hay una mesa en donde supuestamente solía estar el artista.

Dada las anécdotas, la editorial Plaza & Jane le dio una placa especial al Salón París, en la cual afirman que el músico José Alfredo Jiménez presuntamente empezó su trayectoria en la cantina.

José Alfredo Jiménez también fue apodado 'El patrón de las cantinas'. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

“En recuerdo de José Alfredo Jiménez, cantante entrañable, personaje de la novela La casa de las mil vírgenes de Arturo Azuela y a la cantina Salón París, lugar en donde empezó a cantar”, dice la placa.

Aunque en Salón París recuerdan con mucho cariño las ocasiones en las que el músico de regional mexicano iba, la realidad es que a él le gustaba visitar cantinas, ya que incluso su hijo José Alfredo Jr. recordó que además de la comida mexicana, el artista solía disfrutar de las botanas de las cantinas, de acuerdo con El País.

¿Cómo es la cantina Salón París, que visitaba José Alfredo Jiménez?

Más allá de las visitas de José Alfredo Jiménez o Pedro Armendariz Jr., la cantina continúa coleccionando anécdotas de sus parroquianos, quienes continúan visitando el establecimiento a pesar de que cada vez existen más lugares para tomar.

Tal como sucede con cantinas como en El Tío Pepe, el Salón París mantiene su decoración intacta: con mesas de madera y sillas acolchadas para sus clientes; así como la clásica barra desde donde se despachan las bebidas.

Además, de una rocola y un infaltable en las cantinas y pulquerías tradicionales: el altar a la virgen de Guadalupe, aunque lo que más llama la atención sin duda alguna son todos los recortes de periódico.

Estos se encuentran enmarcados en las paredes y hablan sobre las visitas de José Alfredo Jiménez, de quien además hay muchas fotografías; pero lo verdaderamente impresionante es la figura que hay de él.

Tal como dice la canción ‘Tu recuerdo y yo’, en el fondo de la cantina se puede observar una estatua en tamaño real del cantante sentado, con su tequila al frente, un lápiz en la mano y una libreta lista para los apuntes.

Tequilas y menú del día: ¿Qué venden en la cantina Salón París?

En el Salón París se tiene una amplia carta de bebidas que se pueden pedir, entre las opciones se encuentran diferentes marcas de ron, vodka, ginebra, mezcal, anís, cerveza, brandy y por supuesto: tequila.

Las bebidas se pueden pedir preparadas o solas, por copa y botella. Además, hay algunas botanas como en toda cantina clásica, pero si llevas hambre hay opciones de entradas, sopas, cócteles y carnes.

Algunos de los platillos que se pueden pedir, de acuerdo con el menú de Google Maps más reciente son caldo de camarón, molcajete de carne, arrachera con champiñones y oreja de elefante.

Aunque también hay un menú diario que incluye una sopa y un plato fuerte, por un precio de 170 pesos. Los platillos que se pueden seleccionar se comparten diariamente en las redes sociales de Salón París.

La cantina se encuentra en la calle Jaime Torres Bodet número 151, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, Ciudad de México. A unos cuantos pasos del Kiosco Morisco.