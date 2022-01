Grupo Firme: ¿Qué es lo que ha hecho tan popular a la banda de regional mexicano?

La multipremiada agrupación de Regional Mexicano Grupo Firme una vez más se convierte en tendencia ya que, en tan solo 45 minutos, agotaron las localidades de su presentación del próximo 26 de marzo en el Foro Sol, por lo que la banda anunció una segunda fecha en este mismo recinto para el 25 de marzo de este año.

El éxito que ha cosechado la banda, liderada por Eduin Cazares (conocido artísticamente como Eduin Caz), se ha impuesto ante sus seguidores y todo México sin precedentes, demostrando que es una de las bandas más importantes del momento.

‘Memiza Firme’

A raíz del anuncio de su concierto en el Foro Sol y la alta demanda que tuvieron los boletos, la banda fue objeto de memes; también se leía a personas cuestionándose quién era Grupo Firme o por qué se hablaba tanto de ellos.

En una entrevista exclusiva para Bandamax, el mismo Eduin admitió que la fama que han ganado en los últimos años les llegó de repente, pero que este hecho lo llena de mucha satisfacción después de haber trabajado tantos años atrás para cumplir su sueño musical.

“A lo mejor el boom de Grupo Firme fue repentino; es algo mágico, así lo nombramos nosotros. Fue un milagro, es algo que estamos aprovechando al máximo”, aseguró el vocalista de la agrupación.

Grupo Firme en números

Con poco más de 7 años de haber iniciado, la agrupación conformada por Eduin Caz (Vocalista y fundador), Joaquin Ruiz (Bajo sexto), Abraham Hernández (Segunda voz), Christian Téllez (Bajo Electico), Fito Rubio (Batería), Dilan Camacho (Acordeón) y Jhonny Caz (Vocalista).

Cuentan con millones de reproducciones en sus canales de YouTube (5.51 millones de seguidores) y Spotify (11.8 millones de oyentes mensuales; están entre los 500 artistas más escuchados de la plataforma), y han recibido múltiples nominaciones a premios entre 2020 y 2021; de las 14 que han tenido, ganaron 10: 4 Premios Juventud, 9 Premios Lo Nuestro y 1 Grammy Latino.

Tienen 50 mil seguidores en Twitter, 4 millones en Instagram, 10.8 millones en Facebook y 70 videos oficiales subidos a su canal de YouTube; el menos visto con 1.5 millones de visualizaciónes, y el más visto con 299 millones.

Grupo Firme es considerado un fenómeno en la actualidad, pero ¿a costa de qué? Si bien su música los ha llevado a ser acreedores de diversas nominaciones y premios, también es cierto que situaciones como las colaboraciones que han realizado con diversos artistas y hasta las polémicas en las que se ha envuelto su vocalista, Eduin Caz, han sido claves para que la agrupación esté en boca de todos.

Covers virales

A pesar de que Grupo Firme, fundado en 2014 por Eduin Caz y Joaquín Ruiz, ya empezaba a hacer ruido en Tijuana, ciudad donde nació la agrupación, fue hasta 2018 que comenzaron a subir a YouTube videos haciendo covers de canciones como ‘Tu Postura’ de Banda MS, ‘Solo un día’ de Adán Romero, ‘Pídeme’ de Banda Carnaval e incluso ‘Tusa’, de Karol G y Nicky Minaj, que han tocado en vivo.

Todos estos acumulan millones de visitas, aunque los más populares son ‘Pídeme’ con 240 millones y ‘El Amor No Fue Pa’ Mí' de Calibre 50 con 220 millones de vistas, con los que han logrado captar la atención del público y darse a conocer.

Otro cover que los catapultó rápidamente fue el de Tusa, que en cuestión de días se viralizó; probablemente porque la canción original es de otro género musical (el urbano) con lo que lograron romper esa barrera entre distintos géneros.

Sus duetos más populares

Gracias a lo anterior no solo llamaron la atención del público, también de artistas como Julión Álvarez, Banda La Sinaloense, Eden Muñoz (líder de Caibre 50), ‘El Yaki’, Lenin Ramírez y ‘El Flaco’ son solo algunos de los que han volteado a ver a Grupo Firme.

Las colaboraciones que han hecho incluye una larga lista de bandas y solistas; también han logrado romper la barrera musical por incluir a personalidades de géneros diferentes al suyo (regional mexicano).

El más reciente fue el realizado con un ícono de la música urbana en la actualidad: Maluma, a quien lograron ponerle el sombrero y hacerlo cantar al estilo de banda con la canción ‘Cada quien’, que a un mes de su estreno (7 de diciembre de 2021) ya suma 29 millones de vistas.

Publicación de Eduin Caz en Instagram

Lenin Ramírez es otro que ha colaborado con Grupo Firme con ‘En Tu Perra Vida’, que al momento tiene 95 millones de visitas. Y Banda La Sinaloense también ha hecho acto de presencia en las canciones de la agrupación con ‘Decide tú', con 136 millones de vistas en YouTube.

Sin embargo, el video que ha acumulado más visualizaciones es el de ‘El Tóxico’, con casi 300 millones de vistas; para esta producción colaboraron con Carin León, un popular cantante de música banda.

El polémico Eduin Caz

Infidelidad, armas de fuego, hospitalizaciones, discriminación y controversias con otros artistas como Christian Nodal y Erick Aragón son solo algunas de las situaciones en las que se ha visto involucrado el líder y vocalista de Grupo Firme, quien acaparó los reflectores por estas situaciones el año pasado. Te contamos.

Infidelidad

A pesar de saberse que Cazares mantiene un matrimonio de 12 años con su esposa Daisy Anahy y decirse muy enamorado de ella, se vio involucrado en dos acusaciones de infidelidad, donde dos mujeres diferentes aseguraron que él las buscaba y tuvieron encuentros íntimos; ambas mostraron pruebas, como conversaciones, videos y fotos.

Mientras negó una de las situaciones (buscar a una joven) y la tomó con humor, la segunda (el encuentro íntimo) la aclaró diciendo que fue un intento de extorsión por parte de la chica; aceptó su responsabilidad y dijo que su esposa ya estaba enterada de la situación y era un tema que ya se había solucionado con ella.

“Yo mismo (le enseñé el video) a mi esposa porque la señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Le dije: ‘No, no te voy a dar dinero’. Preferí enseñárselo yo a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad y lo que hice fue decirle: ‘Esto pasó, aquí está’”, dijo en un video posteado en su cuenta de Instagram.

¿Armas?

Otro de los escándalos en los que se vio involucrado el intérprete se derivó de un video que subió a Instgram donde se le ve en su camioneta con personas armadas, por lo cual fue cuestionado.

De nueva cuenta utilizó esta plataforma para aclarar la situación que lo pusiera en el ojo del huracán: “Bueno, familia. Me están preguntando desde ayer qué pasó con esas armas de fuego y no sé qué y que la camioneta blindada. La camioneta es mía. Los escoltas son contratados de una empresa de seguridad, todo en regla. ¿No me están diciendo que me cuide? Pues me estoy cuidando”, aseguró Caz.

Próxima parada: El hospital

Por medio de la cuenta oficial de su esposa, Daisy Anahy, se expuso una fotografía que alarmó a propios y extraños, pues en la misma se muestra al vocalista en camilla, alrededor de varios médicos, intubado y con la frase: ‘Primeramente Dios todo va a salir bien’.

Días atrás publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde se mostraba con una careta de oxígeno; mientras la mayoría de los comentarios eran deseándole una pronta recuperación, otros se burlaban de la situación y el cantante no lo dejó pasar.

“¿Qué les da risa? De ahora en adelante el que considere que nada más está cagan… va a estar afuera de mi insta”, redactó el vocalista, quien se encontraba en esos momentos buscando una alternativa para volver a sentirse mejor.

Reportes médicos aseguran que Eduin Cazares padece desde hace tiempo de problemas respiratorios en dichas fechas, aunque otros revelan que el profesional fue contagiado de COVID y la familia no quiere que las demás sepan sobre este tema.

¿Enemistad con Christian Nodal?

A pesar de que en esta situación están involucrados ambos músicos, el conflicto no fue causado por Cazares ni por Nodal, sino por las especulaciones por parte de los fans de ambos.

Todo empezó porque el novio de Belinda subió unas historias donde comentaba que no haría un dueto con Grupo Firme porque no le gustaba su música, lo que desató una serie de críticas al intérprete de ‘No te contron mal’, y se comenzó a hablar de una rivalidad entre ambos.

Su amistad con Erick Aragón ¿terminó mal?

Erick Aragón es parte de la banda Grupo Codiciado, con quien la banda de Eduin trabajó y tenían una relación buena y cordial, aunque con el paso del tiempo esta llegó a su fin. No se supo realmente por qué había pasado hasta que Aragón habló de ello en diversas entrevistas.

La primera fue durante una entrevista para la estación de radio La Mejor, donde menciona que hubo diferencias entre ambos, pero nunca se especifica de qué tipo: “Él sabe; nos conocemos y yo le dije ‘está mal lo que estás haciendo, acuérdate de dónde vienes tú y de dónde vengo yo. Yo nunca te ocupé y pregúntate si tú me ocupaste’. Creo que muchos saben que así fue”, declaró.

Por otro lado, para Soy Grupero dijo que a él no le interesa retomar su amistad porque ambos piensan diferente. “Pensamos diferente, yo soy una persona muy directa y si te digo algo que no me parece y tu nomás porque estás en tu momento no te parece nada, pues la verdad no tengo interés. Yo me considero un artista muy cabr... porque no cualquier wey ha hecho lo que yo, como yo lo he hecho. No porque estés arriba te voy a hablar”.

Le hicieron el feo en Estados Unidos

Después del problema de salud por el que fue hospitalizado, asistió al parque de diversiones Six Flags en California, pero no fue bien tratado por el personal del lugar por ser mexicano, según declaró.

“Oigan familia, hoy me paso algo muy raro aquí en Six Flags, vine al Six Flags aquí en California. Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos y me dijo seguridad ‘A las 8 te lo doy’. Él lo miro, le tomamos fotos y todo, me quedé, yo me tenía que ir temprano”. Comenzó a decir en el video.

“Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada. Pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro. Me miró, lo miré y me hizo cara fea. Entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio pues mexicano. Qué coraje”, agregó Caz.

No todo es negativo

A pesar de que las controversias fueron protagonistas en la vida del cantante, también se viralizó el hecho de que recibió su título en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

A través de Instagram fue que compartió unas fotografías en la universidad cargando su título y lo presumió con mucho orgullo. “OFICIALMENTE LICENCIADO EDUIN CAZ. El día de hoy llegó mi titulo universitario. Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer”, escribió.

Publicación de Eduin Caz en Instagram

Rápidamente la publicación cobró fuerza y actualmente suma más de un millón de likes en la red social, misma en la que él cuenta con 5.9 millones de seguidores.

Grupo Firme ha logrado consolidar un gran número de oyentes y seguidores gracias al trabajo y dedicación de cada uno de sus integrantes, y aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas alrededor de ellos, lo cierto es que el éxito sigue, y 2022 pinta para ser un gran año para la banda liderada por Eduin Caz.