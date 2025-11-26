¿Cuánto cuesta comer en Fiamma, el restaurante italiano de Vadhir Derbez?

El actor Vadhir Derbez acaba de abrir la segunda sucursal de su restaurante italiano (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Mamma mia!, ¿Antojo una pizza o una pasta? Vadhir, hijo de Eugenio Derbez, abrió recientemente la segunda sucursal de su establecimiento de comida italiana: el restaurante Fiamma, que se describe como un “choque entre nostalgia y contemporaneidad”.

El lugar de Vadhir Derbez, fan de los tacos de milanesa, se describe como “una auténtica grigliata italiana en la Ciudad de México. La cocina se inspira en el fuego y en la experiencia de compartir”.

Además, el lugar cuenta con el respaldo y la experiencia del dueño de Roof Top at Selina SMA, Abel Hernández, como el chef corporativo.

Estos son los precios de Fiamma, el restaurante de Vadhir Derbez

El menú de Fiamma abre con algunos aperitivos, donde puedes pedir desde una pieza de arancini (arroz empanizado y frito relleno) por $60 pesos, coliflor rostizada, col pochada a las brazas, salchicha italiana o, lo más caro, el crudo de kampachi (pescado crudo marinado y aderezado), por $365 pesos la orden completa.

Para los platos principales, el menú parte desde los $130 pesos, con la porción chica de ensalada de cogollos. Destacan otras ensaladas, risottos, ravioles, lasañas, espaguetis. Entre los platillos más costosos, destaca el risotto milanese con azafrán, costra parmesano con tinta de sepia, ragú crudo de lobina (guiso de pescado) y vinagreta de vino tinto, por $410 pesos.

Desde luego, no pueden hacer falta unas deliciosas pizzas italianas. En este caso, destaca la margarita Fiamma (jitomate mozzarella y alcahaca) como la más accesible por $285 pesos, además de sabores como dátil, vegetariana, estofado de res, salchicha italiana, albóndigas, tocino, carnes frías o quesos con diversos precios, pero con la de trufa como el tope de precio, $470 pesos.

Para el segundo plato, la parte más costosa del menú, tenemos opciones como la porción pequeña de milanesa pomodoro por $195 pesos, el pollo rostizado por $385 pesos, con opciones como filete de res, pescado sarteneta, pescado a la sal, orzotto nero y el bistecca alla fiorentina (T-bone) como la opción de mayor precio, por $1,600 pesos.

Entre los acompañamientos, hay opciones como ensalada de hojas ($95), espárragos a las brasas ($150), puré de papa ($150) y vegetales a las brasas ($175).

Desde luego, hay quienes no pueden pararse de la mesa sin comer algo dulce o un buen postrecito. En ese caso, hay opciones como desde el helado ($135 pesos), mousse de chocolate, tiramisú, duraznos con merengue o el castello (crumble de almendra, dulce de leche, betún de queso, plátano y biscoff) por $250 pesos.

Esto, desde luego, implica que el ticket por persona dependerá mucho de qué es lo que pidas, pero podría partir desde un rango de $400 pesos por persona, algo relativamente promedio con establecimientos similares.

¿Dónde está Fiamma, el restaurante de Vadhir Derbez?

Fiamma cuenta con dos sucursales. La primera, y más conocida, se encuentra en Av. San Jerónimo 369, Tizapán San Ángel, Loreto y Campamento en la alcaldía Álvaro Obregón al sur de la Ciudad de México.

La segunda sucursal, recientemente abierta, está al poniente de la capital. Se halla en Av. Paseo de la Reforma 390, Juárez, en la demarcación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.