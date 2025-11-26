‘El más antiguo de CDMX’: Así es Ehden, restaurante libanés donde le leyeron el café a Rojo de la Vega

La lectura del café es un clásico en el restaurante Ehden y es hecha por Gerardo, un especialista en el tema. (Foto: Pexels/ Cuartoscuro)

Para probar platillos tradicionales de la cocina libanesa no es necesario salir del país, ya que Ehden, uno de los restaurantes más antiguos de la Ciudad de México, ofrece desde los clásicos shawarmas hasta pan pita con humus de garbanzos.

Se trata de un restaurante que hace muy poco celebró su aniversario número 95 con la presencia de Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, y que busca transportarte al Líbano con cada plato.

“Admiro profundamente a quienes llegaron de lejos y sembraron en México sus sueños”, comentó, la alcaldesa durante su visita al restaurante, ya que este lugar fue fundado por una pareja de inmigrantes libaneses en 1930.

¿Cuál es la historia del restaurante Ehden?

El restaurante fue abierto por Fuad Frangie y Adela Douaihy, una pareja de ciudadanos libaneses, quienes tuvieron que salir de su tierra natal en busca de una mejor calidad de vida, de acuerdo con Luis Manuel Ruíz Harfuch, actual director del restaurante.

“Mis bisabuelos salen hacia acá en busca de una nueva vida, derivado de la invasión otomana”, afirmó Luis Manuel en una conversación con el canal de YouTube Sabor, olor y sazón Paty Benavides.

Luego de llegar a la Ciudad de México, Fuad Frangie y Adela Douaihy inauguraron su restaurante en 1930. El nombre es en honor al pueblo de Ehden al norte de Líbano, de donde son originarios.

El restaurante Ehden abrió en 1930 y lleva este nombre en honor el pueblo de donde provienen sus fundadores. (Foto: Pexels)

Aunque ahora, al estar ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, el restaurante es visitado por cualquier persona, sin importar su nacionalidad, no siempre fue así.

“Nuestros clientes en un principio eran puros inigrantes libaneses”, explican en el sitio web del restaurante, lo cual es posiblemente debido a que fueron innovadores con el concepto de Ehden.

“Es el restaurante libanés más antiguo de la Ciudad de México”, comparte Luis Manuel. Además, desde el inicio tuvo un objetivo muy claro: servir comida que hiciera a sus fundadores, y a todos sus comensales, sentir que estaban en el Líbano.

Un ideal que mantienen hasta este momento, ya que el restaurante ha pasado de generación en generación, primero por Olga Frangie de Harfuch, la hija de los fundadores, quien atendía a los clientes con un trato cálido y luego por sus nietos.

¿Cuánto cuesta comer en Ehden, a donde fue Alessandra Rojo de la Vega?

Dado que la meta es compartir la cultura y tradición libanesa, solo podrás encontrar platillos típicos de esta cocina en el menú como los shawarma, un tipo de carne que se prepara de manera similar al pastor, envuelto en pan pita.

También puedes optar por el jocoque, el cual es un lácteo similar al yogur con un sabor ácido con una textura densa; humus, hecho con garbanzos triturados, limón y ajo; falafel, bolitas de garbanzo y haba; o berenjena frita.

Entre las recomendaciones de Luis Manuel Ruíz Harfuch también se encuentra el keppe crudo con awarma, un platillo nacional libanés hecho con carne de cordero; así como las hojas de parra, que se rellenan de arroz, carne y especias.

En el restaurante Ehden, donde comió Alessandra Rojo de la Vega, se puede pedir un plato con varios platillos para probar de todo. (Foto: Pexels)

Pero si aún no has probado la comida libanesa, entonces puedes optar por el Plato Libanés, el cual cuenta con un poco de todo: jocoque seco, garbanzo molido, berenjena molida, tabule (ensalada de perejil con jitomate, cebolla trigo y especias), hojas de parra, lentejas con arroz y kepe crudo.

Los precios en el restaurante van de los 80 pesos (por el jocoque vaso) a los 2 mil 350 pesos (por un paquete de botana que incluye varios platillos del menú). Entre las opciones de postres están los pasteles de dátil y chocolate, el belewe (un pan relleno de frutos secos) y eknefe por precios costos los 65 pesos.

De acuerdo con Google Maps, el cheque promedio por persona es de entre 200 y 400 pesos, ya que todo dependerá de lo que quieras comer, así como de las bebidas, las cuales también son libanesas.

La ocasión que Alessandra Rojo de la Vega fue a comer, disfrutó de uno de los momentos clásicos en el restaurante Ehden: la lectura del café, que suele hacer el colaborador llamado Gerardo.

Al finalizar la bebida, se gira la taza sobre un plato, se le dan algunas vueltas y luego se interpretan las formas que quedaron dentro. En su momento, la alcaldesa pidió que la lectura fuera frente a todos y bromeó: “si lo sabe Dios que lo sepa el mundo”.

¿En dónde está el restaurante Ehden?

Actualmente, el restaurante Ehden cuenta con dos locaciones, una en el Centro Histórico y otra más en la colonia Roma, ambas en la Ciudad de México. Las direcciones son las siguientes.

Sucursal Centro: calle Venustiano Carranza 148-Piso 1, Centro Histórico, Cuauhtémoc, Ciudad de México.