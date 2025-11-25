En inglés, paps: Así es el menú del restaurante del hotel de Palazuelos que fue suspendido

La refrescante brisa del mar, el atardecer cayendo sobre la playa y platillos de la alta cocina mexicana e internacional es lo que se puede disfrutar en un día común en Casa María, un restaurante que se encuentra dentro de Diamante K, del actor Roberto Palazuelos.

Un hotel que fue suspendido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debido a que se encontraron precios muy elevados en los costos por la renta de las habitaciones en el negocio del ‘Diamante negro’ y a causa de irregularidades en contra del consumidor.

Casa María es uno de los restaurantes que tiene Roberto Palazuelos en Tulum, ya que también es propietario de Tacos Papi, en donde incluso ha asegurado que vende ‘los tacos más caros de México’.

¿Cómo es el restaurante Casa María?

¡Para vibrar alto! El restaurante Casa María conecta a la perfección la experiencia gastronómica y la naturaleza, puesto que la mayoría de sus mesas se encuentran dispuestas sobre la arena con vista al mar.

La decoración es acogedora: por la noche se encienden las luces cálidas, las mesas son de madera y las sillas cuentan con acolchados respaldos que permiten a sus comensales relajarse mientras comen.

Y aunque el ambiente es relajado, el restaurante no pierde la elegancia que caracteriza al hotel de Roberto Palazuelos, ya que cada mesa cuenta con velas, los emplatados son impecables y las bebidas se sirven en copas.

Profeco suspendió actividades de hotel de Roberto Palazuelos por tarifas elevadas (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

También hay una palapa, con la cual no solo se mantiene el estilo playero, sino que permite a los comensales disfrutar de la brisa y de la vista al mar, sin lo que buscan es estar alejados de la orilla.

Aunque se desconoce cuándo abrió Casa María, el hotel de Palazuelos en Tulum, tiene el sello del ‘Diamante Negro’, quien suele implementar innovaciones simples, pero muy novedosas en sus restaurantes, lo cual los hace especiales y exitosos, según compartió el actor en una entrevista con Entre Creadores.

¿Cuál es el menú del restaurante Casa María?

¿No hablas inglés, rey? Tal como compartió la Profeco en su comunicado, al ingresar al sitio web de Casa María lo primero que se puede encontrar es que los platos no están en español.

La mayoría de ellos se encuentran en inglés, tal como cheese plantain empanadas, mexican mixed ceviche, traditional guacamole, avocado salad, coconout shrimp, classic burguer y chipotle shrimp fajitas.

Pero que los nombres no te apantallen, la mayoría de los platillos forman parte de la gastronomía internacional y mexicana tradicional, cabe mencionar que algunos de los tragos están en maya.

Lo cual es debido al concepto del restaurante, ya que con él buscan crear ‘un viaje sensorial a través de los ricos aromas y texturas autóctonas de la Península de Yucatán’, por lo que también hay varios elementos de la cultura maya que decoran los espacios de Casa María.

Entre los platillos que se pueden encontrar están la ensalada César, camarones a la parrilla, fajitas de Sirloin, hamburguesas clásicas, tacos de pescado estilo Baja, tacos de cochinita, pizzas y hasta churros como postre.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Casa María?

Comer en el restaurante del actor Roberto Palazuelos va de los 220 pesos (por las empanadas de plátano con queso) a los 650 pesos (por los camarones al coco), mientras que las bebidas sin alcohol van de los 60 pesos a los 180 pesos.

Aunque en la carta de su sitio web los costos de cada platillo aparecen en moneda nacional frente al nombre de la preparación, la Profeco afirmó que en el Hotel Diamante K “no se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera”.

Algunos de los precios que se pueden encontrar en el menú de Casa María son los siguientes:

Entradas

Empanadas de plátano con queso: 220 pesos

Ceviche: 340 pesos

Guacamole tradicional: 270 pesos

Sopas, ensaladas, pasta y arroz

Ensalada césar: 280 pesos

Sopa de lima: 300 pesos

Risotto caribeño: 550 pesos

Tagliatelle de camarones: 480 pesos

Mar y tierra

Camarones a la plancha: 620 pesos

Fajitas de camarones al chipotle: 480 pesos

Tampiqueña: 600 pesos

Camarones al coco: 650 pesos

Pulpo a la plancha: 520 pesos

Pork Belly: 550 pesos

Hamburguesa clásica: 420 pesos

Tacos

Tacos de solomillo: 380 pesos

tacos de pescado: 320 pesos

Tacos de cochinita: 380 pesos

Comer en Casa María puede costar cerca de mil 100 pesos por persona, sin considerar bebidas y postres, únicamente tomando en cuenta una entrada, sopa y un plato fuerte.

Cabe señalar que la Profeco indica en su comunicado que en “un monitoreo de 11 productos de alimentos y bebidas (...) se detectó la existencia de precios excesivos”.

Entre ellos destaca una ‘hamburguesa sencilla por la que se puede cobrar a los turistas más de 400 pesos’ y una ‘orden de tres tacos (de carne asada pastor o bistec) también pueden llegar a costar 400 pesos’.

¿Por qué suspendieron el hotel de Roberto Palazuelos en Tulum?

Mediante un comunicado, la Profeco explicó que llevó a cabo un operativo dentro del Parque Jaguar en Tulum, con el cual se analizaron los precios que manejan los establecimientos dentro de este.

Tras el estudio, se llegó a la conclusión de que el negocio de Palazuelos es uno de los más costosos: “El precio promedio de la habitación doble hallado fue de 4 mil 771.94 pesos, un mínimo de 2 mil 200 y un máximo de 13 mil 860. En este rubro el ‘Hotel Diamante K’ fue el de mayor precio”.

Fueron dos los hoteles Roberto Palazuelos en los que la Profeco suspendió las actividades. (Foto: Cuartoscuro/Profeco/IAGemini)

Pero eso no es todo, ya que la Profeco añadió que se encontraron violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), ya que:

No se exhibían las tarifas

No contaban con términos y condiciones de prestación de servicios

Inducían al pago de propina o no contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado

No se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera

Los platillos están en un idioma distinto al español

Ante esta situación la Profeco explicó que al Hotel Diamante K, en donde se encuentra el restaurante Casa María, se le colocó el sello de suspensión.